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・オーケー 大阪市2店目の南津守店 今年度府内に7店計画

・雪印メグミルク 執行役員西日本支社長 竹田朋氏 強い雪印ブランドをより強化 「健土健民」精神を具体的行動へ

・ライフコーポレーション 吹田市に緑地公園店 近畿11年ぶりの大型店

・ダイエーとエフピコ エコストア宣言 CO2削減量を2割増に

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