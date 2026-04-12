「ハッピーターン」約2年ぶりに刷新　発売50周年を機に「新とまらないおいしさへと進化」　亀田製菓

亀田製菓はロングセラー米菓「ハッピーターン」を約2年ぶりに刷新して3月中旬から順次発売している。

中身は、発売50周年機に「新とまらないおいしさへと進化した」（亀田製菓）とし、あまじょっぱい味わいが一層際立つように仕立てられている。

個包装に記載しているエピソードも一部刷新し、新しい「ツイてる しあわせ」エピソードや「ハッピー王国のヒミツ」など全88種類のエピソードを用意している。