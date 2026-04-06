加工食品即席麺・即席食品明星食品「一平ちゃん夜店の焼そば」 地元「ユニクロ 原宿店」とコラボ 袋めんの新登場アピール
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明星食品「一平ちゃん夜店の焼そば」 地元「ユニクロ 原宿店」とコラボ 袋めんの新登場アピール

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石田ブランドマネージャ―（中央）
石田ブランドマネージャ―（中央）

　明星食品は5日、「一平ちゃん夜店の焼そば」の1日限定イベントを本社にほど近い「ユニクロ 原宿店」のイベントスペースで実施した。会場にはキッチンカーが出動。6日から東日本エリアで発売する「一平ちゃん夜店の焼そば 袋 からしマヨ付」の試食を提供し、多くの来店客で賑わった。

ユニクロでオリジナルデザインのTシャツやトートバッグが作れるサービス「UTme！」とのコラボレーション企画で、昨年9月の「チャルメラ」に続く第2弾となる。

Tシャツ
Tシャツ

　今回の「一平ちゃん夜店の焼そば」ではスタンプ20種を用意。商品パッケージ、シズルカットのほか、イベント限定のロゴやアイデンティティの“マヨビーム”などを自由にデザインできる。あらかじめスタンプが印刷されたTシャツ等も販売。コラボグッズの購入者には「一平ちゃん夜店の焼そば 袋 からしマヨ付」1食をプレゼントした。

　マーケティング部の石田晃三次長兼第三グループブランドマネージャーは「『一平ちゃん』ブランドとの接点づくりが狙い。食品以外の要素からも知っていただければ」とコメント。新商品の袋めんについては「取引先から非常に高い評価を得られた。多くの店舗で販売していただける見通し」と期待を寄せた。

　発売にあわせ仲野太賀さん出演のテレビCMをはじめ、交通広告、映画館広告など大々的にプロモーションを展開。スーパー等でキッチンカーを使った試食販売も予定する。

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