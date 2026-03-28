加工食品菓子「ハッピーターン」で幸せ運ぶ黄色い電車が運行　発売50周年の感謝伝えて幸せ届ける様々な施策を計画　亀田製菓・髙木社長が意欲
カナエ モノマテリアルパッケージ

「ハッピーターン」で幸せ運ぶ黄色い電車が運行　発売50周年の感謝伝えて幸せ届ける様々な施策を計画　亀田製菓・髙木社長が意欲

菓子
3月23日、京急品川駅（東京都港区）3番線ホームで開催されたオープニングセレモニーに臨んだ亀田製菓の髙木政紀社長COO（右）と、ゲストに招かれたぼる塾
3月23日、京急品川駅（東京都港区）3番線ホームで開催されたオープニングセレモニーに臨んだ亀田製菓の髙木政紀社長COO（右）と、ゲストに招かれたぼる塾

　亀田製菓の「ハッピーターン」のパッケージデザインなどあしらった「ハッピーターントレイン」が3月23日、運行開始した。

　これは、京浜急行電鉄（京急）が運行する「HAPPYになる電車」がコンセプトの「京急イエローハッピートレイン」を特別ラッピングしたもの。

　亀田製菓としては「パッピーターン」発売50周年を記念した目玉施策の一環。「お客様を幸せにしたい」との想いが重なり、今回、京急とのコラボが実現したという。

　23日、京急品川駅（東京都港区）3番線ホームと車両内で開催されたオープニングセレモニーで冒頭あいさつした亀田製菓の髙木政紀社長COOは「『ハッピーターン』はお陰様で今年50周年を迎えることができた。50周年の機会に、これまでの感謝を伝えハッピーをお届けするため『みんなにハッピーがターンしますように』というテーマを持って様々な施策を展開していく」と意欲をのぞかせる。

　その目玉施策の1つとなる「ハッピーターントレイン」は6月7日まで運行される。
　「幸せを運ぶこの黄色い電車を見つけていただいて、ご乗車いただけると幸い」と呼びかける。

車内で思いを語る歴舎（れきしゃ）直輝マーケティング戦略部米菓スナック第2グループマネージャー
車内で思いを語る歴舎（れきしゃ）直輝マーケティング戦略部米菓スナック第2グループマネージャー

　8両編成全ての車両には、パッケージデザインや「パッピーターン」のキャラクター「ターン王子」のイラストが描かれ、車内には日常のハッピーエピソードや「巨大ハッピーターン」の中吊り広告が掲出されるなど「ハッピーターン」の世界観が楽しめる特別仕様になっている。

　歴舎（れきしゃ）直輝マーケティング戦略部米菓スナック第2グループマネージャーも「まさに、ハッピー（幸せ）がターンする（お客様に戻って来る）電車。外も中も装飾させていただいて、たまたま乗り合わせた方や、外で走っているのを目にされた方々にハッピーがターンする瞬間をお届けしたい」とアピールする。

関連記事

インタビュー特集

Mizkan フルーティス刷新（後編） 「新・果実体験」を提供　リフレッシュしたい時に

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。家庭用では業務用で人気の「シャインマスカット」「あまおう」「白桃」を、家庭用・業務用の双方で「ざくろ」を新発売した。

Mizkanフルーティス刷新（前編） 果実のおいしさが主役の新製法 マーケティング本部 田中菜々美氏に聞く

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。

学生が育てるアーモンドの木 明日の社会へ価値循環 デルタインターナショナル×キャンポスブラザーズ

ナッツ・ドライフルーツ
アーモンドの世界的産地である米カリフォルニア州でも、トップクラスの供給量を誇るキャンポスブラザーズ社。日本の販売総代理店を務めるデルタインターナショナルでは、学生の手でアーモンドの木を育てて商品化することを目指す玉川大学の...

原点は休憩中に見上げたキウイ 全国で食材発掘、生産者と企業つなぐ サッポロビールの地域創生事業

トップニュース
　明治9年（1876年）、北海道で新たな産業を興すべく設立された「開拓使麦酒醸造所」をルーツとするサッポロビール。創業150周年を迎える今も、その“開拓”の精神は息づく。ビール会社としての枠にとらわれない発想力を武器に、事業領域拡張の最前線で奮闘する人物に迫った。一次産業を担う各地の生産者と企業のバイヤーをつなぎ、農林水産物の需要創出をサポートするサッポロビールの地域創生事業。その原点は、外食企業のコンサルティングを手がける部署で九州の拠点に配属されていた、一人の担当者のひらめきだった。

カキ養殖の展望を聞く〈前編〉 “殻付き”市場拡大 環境変化と効率化に対応 シーパジャパン・吉本剛宏社長

水産
瀬戸内海で養殖カキが甚大な被害を受け、生鮮市場だけでなく加工メーカーや流通にも影響が及んでいる。こうした中、従来の養殖方法とは異なるシングルシード養殖法が注目されている。