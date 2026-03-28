「ハッピーターン」で幸せ運ぶ黄色い電車が運行　発売50周年の感謝伝えて幸せ届ける様々な施策を計画　亀田製菓・髙木社長が意欲

亀田製菓の「ハッピーターン」のパッケージデザインなどあしらった「ハッピーターントレイン」が3月23日、運行開始した。

これは、京浜急行電鉄（京急）が運行する「HAPPYになる電車」がコンセプトの「京急イエローハッピートレイン」を特別ラッピングしたもの。

亀田製菓としては「パッピーターン」発売50周年を記念した目玉施策の一環。「お客様を幸せにしたい」との想いが重なり、今回、京急とのコラボが実現したという。

23日、京急品川駅（東京都港区）3番線ホームと車両内で開催されたオープニングセレモニーで冒頭あいさつした亀田製菓の髙木政紀社長COOは「『ハッピーターン』はお陰様で今年50周年を迎えることができた。50周年の機会に、これまでの感謝を伝えハッピーをお届けするため『みんなにハッピーがターンしますように』というテーマを持って様々な施策を展開していく」と意欲をのぞかせる。

その目玉施策の1つとなる「ハッピーターントレイン」は6月7日まで運行される。

「幸せを運ぶこの黄色い電車を見つけていただいて、ご乗車いただけると幸い」と呼びかける。

8両編成全ての車両には、パッケージデザインや「パッピーターン」のキャラクター「ターン王子」のイラストが描かれ、車内には日常のハッピーエピソードや「巨大ハッピーターン」の中吊り広告が掲出されるなど「ハッピーターン」の世界観が楽しめる特別仕様になっている。

歴舎（れきしゃ）直輝マーケティング戦略部米菓スナック第2グループマネージャーも「まさに、ハッピー（幸せ）がターンする（お客様に戻って来る）電車。外も中も装飾させていただいて、たまたま乗り合わせた方や、外で走っているのを目にされた方々にハッピーがターンする瞬間をお届けしたい」とアピールする。