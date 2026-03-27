飲料嗜好飲料ネスレ日本 「ネスカフェ アイスブレンド」に手応え　若年層を獲得し昨夏に「ゴールドブレンド」に次ぐ2番目の売上を記録
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ネスレ日本 「ネスカフェ アイスブレンド」に手応え　若年層を獲得し昨夏に「ゴールドブレンド」に次ぐ2番目の売上を記録

嗜好飲料
左から「ネスカフェ アイスブレンド」瓶、濃縮ポーション、ボトルコーヒー
左から「ネスカフェ アイスブレンド」瓶、濃縮ポーション、ボトルコーヒー

　ネスレ日本は昨年3月に本格発売した「ネスカフェ アイスブレンド」（以下、アイスブレンド）で手応えを得る。

　2月25日の事業戦略発表会で島川基常務執行役員飲料事業本部長は「アイスブレンド」の販売動向について「（ユーザーの）約5割の方が20代から40代で占められ、本当に若い方々が、簡単にアイスコーヒーができコスパも良いということで『アイスブレンド』に入って下さっている。実は、夏場（昨夏）の売上では、メインの『ネスカフェゴールドブレンド』に続いて2番目の売上になるくらい1年目にしては物凄く大きなヒットになった」と振り返る。

島川基常務執行役員飲料事業本部長
島川基常務執行役員飲料事業本部長

　「アイスブレンド」は、すっきり軽やかな味わいと豊かな香りを打ち出し、食品を凍らせ専用の機械で真空に近い状態にして乾燥させるフリーズドライ技術を用いて製造された「ネスカフェ」の中で最も冷たい水やミルクにも溶けやすい点が大きな特徴となっている。

　今年3月1日、既存4品（瓶・つめかえパック・つめかえ用袋・スティックブラック）に加えて、「ネスカフェ ゴールドブレンド」（以下、ゴールドブレンド）のボトルコーヒーと濃縮ポーションをリニューアルして新たに「アイスブレンド」の冠のもと発売開始した。

　「ゴールドブレンド」から商品名を改めた理由については「どうしても『ゴールドブレンド』の場合、ホットや冬場の飲まれるイメージが強かった。もちろん味わいも今までやってきた『ゴールドブレンド』と変えており、すっきりめで軽やかにし、その分、香りをさらに良くしている。例えば『ネスカフェ エクセラ』のボトルコーヒーのようなニーズとは異なり、ゆっくり余韻を楽しみながら飲むというニーズに合致すると考え、夏場は全て『アイスブレンド』で上質なアイスコーヒーを提供させていただく」と説明する。

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