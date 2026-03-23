飲料系飲料アサヒ飲料「CO2を食べる自販機」が5000台突破　使用済みCO2吸収材ビジネスも推進して2030年に5万台設置計画
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アサヒ飲料「CO2を食べる自販機」が5000台突破　使用済みCO2吸収材ビジネスも推進して2030年に5万台設置計画

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「CO2を食べる自販機」
「CO2を食べる自販機」

　アサヒ飲料は3月12日、事業方針説明会を開催し、CO2を吸収する「CO2を食べる自販機」の設置台数が2025年に5000台を突破したことと、2030年には設置台数を5万台に引き上げていく計画を明らかにした。

　「CO2を食べる自販機」は、既存自販機の内部の空きスペースにCO2吸収材を置くだけで仕立てられ、台数増の多くは既存自販機を改修したものと思われるが、新規設置にもつながっているとみられる。

　1台当たりのCO2年間吸収量は稼働電力由来のCO2排出量の最大20％を見込み、スギ（林齢56-60年）に置き換えると約20本分の年間吸収量に相当する。
　5万台に拡大した場合、CO2年間吸収量はスギ100万本分と試算する。

　5万台の設置計画に伴い、CO2を吸収したCO2吸収材（使用済みCO2吸収材）を肥料やコンクリートなどの工業原料に活用するビジネスも推進していく。

　説明会に臨んだ米女太一社長は「2週間に1回程度、使用済みCO2吸収材を回収・運搬して、かなり慎重に進めてきた。回収・運搬の際にもCO2が発生しないかといったことがほぼ全て検証され、使用済みCO2吸収材に関心を持たれているお客様も大変多いことから、具体的なビジネスとして加速させていきたい」と意欲をのぞかせる。

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