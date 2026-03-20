味の素AGF「ブレンディ」ポーションが絶好調　初のTVCM放映などの価値伝達が奏功して金額ベースで約1.6倍

味の素AGFの「ブレンディ」ポーションが絶好調だ。

インテージSRI+によると、2025年4－12月金額ベースで前年同期比約1.6強を記録し、現在もほぼ同等の伸びで推移しているという。

ポーションはコンク（濃縮）の一形態で、コーヒーやティーのアイスメニューを一杯分ずつ簡単にできることに加えて、保管スペースをとらず常温保存できるのが特徴。

特に一杯分ずつ開けたての味わいが楽しめるという点で紙容器入り・ペットボトル入りのコンクとも異なる価値を有しており、「ブレンディ」ポーションが牽引役となり、市場も拡大している。

昨年は5月に「ブレンディ」ポーション初となるTVCMを放映するなど、商品の価値伝達を積極的に行ったことで市場を上回る伸びになったとみられる。

2月26日、発表した伊藤英郎執行役員は「市場も大きく引き上げることができ、検索ワードも増加。検索ワードは、ポーションではなく『ブレンディ』ポーションのワードが多く、ブランディングもしっかりできている」との手応えを得る。

AGF調べによると、2025年年間のポーション市場規模を29億円と推定。

ポーション非購入で購入意向があるユーザーの最大ポテンシャル規模を約200億円と見込み、新商品の投入やコミュニケーションによって生活者認知を増やすことで市場拡大を図っていく。

新商品は「フルーツティー 3種の果物ミックス」と「抹茶オレベース」の2品で3月2日に発売開始、これに先立ち「紅茶」をリニューアルして 2月下旬から発売している。