「こくまろカレー」12年ぶり新CMにイモトアヤコ ハウス食品

ハウス食品は発売30周年を迎えたロングセラーブランド「こくまろカレー」の提案を強化する。

2月にリニューアルを実施し、3月1日からイモトアヤコさんを新イメージキャラクターに起用した新CMの放映を開始した。

「こくまろ」ブランドのCMは2014年以来12年ぶり。CMを通じて「こくまろカレー」の進化した魅力を伝える。

同社は2月、「こくまろカレー」をリニューアルし、まろやかさとバランスの良い「深く、複雑なコク」を強化した。これまで以上に選んでもらえるブランドを目指すなか、進化したおいしさを改めて感じてもらうため新CMを制作した。

新CMは「イモトアヤコ実況」篇。「こくまろ」ならではの「コク」と「まろやかさ」をていねいに訴求する。家族のためにカレーを作るイモトアヤコさんが「こくまろ」への期待感、高まる気持ちをセルフ実況することで、日常の調理や食卓シーンを楽しく印象的に表現した。

製品特徴である2つのルウが混ざり合うイメージ、食欲をそそるシズルカットにもこだわり、「こくまろ」のおいしさが視覚的にも伝わる内容に仕上げた。

家族みんなで味わう、温かい家庭的な雰囲気で、「こくまろ」の魅力が存分に感じられるCMになった。