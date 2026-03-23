中部の調味料メーカー 「ニンニク」「ゴマ」の新商品に注目 スタミナアップと食欲増進で猛暑対策

夏の高温化・長期化が進む中で、中部エリアの調味料メーカーでは、疲労回復やスタミナアップが期待でき、食欲をそそる香りとインパクトのある味わいで人気の「ニンニク」、栄養豊富な「ゴマ」を使った新商品を発売し、対策を呼び掛けている。

名古屋のコーミの今春夏の新商品「ごまにんにくとんかつソース」は、白ごまの香ばしさとにんにくの風味がクセになる味付けに。冷凍食品や惣菜などで揚げ物が手軽に手に入る中で、食欲を増進するソースを提案する。

今回は地元メーカーの浜乙女とのコラボ商品。パッケージにも浜乙女のキャラクター「でえたらぼっち」がデザインされている。

さらに同社では今春夏、「和風回鍋肉の素」も新発売した。競争の激しい中華の合わせ調味料市場への挑戦として、毎日でも食べ飽きない「和風」に仕上がる調味料を開発した。

岡崎市のまるや八丁味噌の「八丁味噌」を使用することで、豆板醤や甜麺醤とは違う和風の回鍋肉ができる。さらにむろぶし・昆布のだしでうま味をアップした。パッケージは葛飾北斎の富嶽三十六景・神奈川沖浪裏を採用した。

静岡県のマヨネーズ・ドレッシングメーカーのエスエスケイフーズでは、にんにくの風味をしっかりと効かせた「SSK 休日のガツンとにんにくタレッシング」を新発売した。

最初にガツンとニンニクの風味を効かせるおろしニンニク、調理感のある風味で中味を補強するガーリックパウダー、にんにくの食感が楽しめるきざみニンニクの3種類を使用。サラダのほか、餃子や唐揚げ、焼肉のたれとしても活用でき、ドレッシング、たれの両方の使い方ができる。

三重県のゴマ製品を展開する九鬼産業では、腸内環境を改善する「腸活」に着目した機能性表示食品の新商品「九鬼 腸活黒ごまラテ」を発売した。

独自製法で微粉砕化した黒ごまパウダー、国産きなこ、国産素焚糖を使用した人気商品の「黒ごまラテ」に、機能性関与成分イヌリンを配合。食物繊維のイヌリンは、善玉菌の一種であるビフィズス菌を増やし、腸内フローラを整えることでお通じを改善する機能や、肌の保湿力（バリア機能）を高め、肌の弾力を維持することで、肌の健康を守るのを助ける機能があることが報告されている。

牛乳や豆乳、ヨーグルトなどに混ぜるだけで毎日手軽に腸活ができる。またノンカフェインで時間を気にせず楽しめる。近年は夏の長期化に加え、平均気温の上昇が続いており、一部では40℃を超える気温も記録されている。飲料やタブレットなどでの熱中症対策のほか、日ごろの食生活から栄養補給が必要になる。