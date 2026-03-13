井村屋の新業態「ラッセリア」 スイーツ3ブランド集結 併設カフェで出来たて提供も

井村屋グループの井村屋フードサービス（三重県津市、中島伸子社長）は2月27日、新業態の「イムラヤ スイーツ マルシェ ラッセリア（以下ラッセリア）」を、地元・津市にオープンした。

同社が手掛ける「アンナミラーズ」「ラ・メゾン・ジュヴォー」「菓子舗井村屋」の3つのブランドを集結した旗艦店として、各ブランドの主力商品を販売するほか、店内工房で作られた出来立てのスイーツやフードを併設のカフェスペースで提供する。自社ブランドの情報発信強化とともに、地域活性化への貢献も目指す。

今回の新店舗は、「旅立ち」を意味する花言葉から「ラッセリア」と名づけた。「旅立ちのその先にある新しい出会いを大切に、多彩なお菓子を通じて新しい出会いを感じられる店を目指す」とする。ロゴマークの3つの花は、同社が手掛ける3つのブランドを表現している。

店頭には、各ブランドの代表メニューが集結。「アンナミラーズ」の「ホームメイドパイ」は、定番の「アップルパイ」を軸に季節の素材を加えた5種ほどを用意。「ラ・メゾン・ジュヴォー」も、人気の「ミルフィーユ」を中心に洋生菓子を展開するほか、チョコレートや焼き菓子（約80種）を販売する。「菓子舗井村屋」は、「酒々まんじゅう芳醇菓」やどらやき、羊羹などを取り揃えた。

イートインコーナーでは、これら和洋菓子のほか、ハンバーガーやパンケーキなどを提供する。

店頭販売のほか、ECやギフトも展開。ギフトでは法人需要にも応えていく。

オープンに先駆けて2月25日にはメディア内覧会を開催。中島社長は、「この地は、非常に歴史と文化の深い土地。若い人たちや海外の方たちには、食べ歩きをしながら津市の歴史を知っていただければと思う。近隣の皆さまと一緒になって、地域活性化の一翼を担えたらと考えている」と語った。