東日本大震災から15年 防災の重要性の再認識を

・防災食品の個人需要が増加

・防災意識高い若年層

・栄養価など防災食の多様化進む

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・防災備蓄「していない」過半数 災害時の食事不安大きく ウェルスダイニング調査

・カゴメ「野菜一日これ一本」被災時の野菜摂取 継続的に“備蓄できる野菜”を情報発信

・味の素「白がゆ3食入り」を新発売 若年女性など新規ユーザーに浸透

・尾西食品 栄養にフォーカスした商品戦略 「栄養+(プラス)パエリア」を一つの柱に

・山本漢方製薬 非常時でも必携の青汁 グミサプリ製品の開発も

・たらみ 商品無償提供協定を締結防災時での備蓄品に活用

・防災に「完全メシ」推奨 有事にも栄養バランス 日清食品

・日田天領水 最先端の衛生管理を実践 社会的役割を果たす体制

・丸大食品 観戦お供をローリングストックに

・天狗缶詰 常温でもおいしい「長期保存おでん缶」

・井村屋 オリジナルパッケージでノベルティにも 招福「えいようかん」の活用を

・はごろもフーズ 防災食に役立つ缶詰・パウチ ローリングストックの普及啓発

・サタケフードビジネス 7年保存、7分調理 「ななこめっつ」

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