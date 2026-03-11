防災食特集

東日本大震災から15年　防災の重要性の再認識を

・防災食品の個人需要が増加
・防災意識高い若年層
・栄養価など防災食の多様化進む

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・防災備蓄「していない」過半数　災害時の食事不安大きく　ウェルスダイニング調査
・カゴメ「野菜一日これ一本」被災時の野菜摂取　継続的に“備蓄できる野菜”を情報発信
・味の素「白がゆ3食入り」を新発売　若年女性など新規ユーザーに浸透
・尾西食品　栄養にフォーカスした商品戦略　「栄養+(プラス)パエリア」を一つの柱に
・山本漢方製薬　非常時でも必携の青汁　グミサプリ製品の開発も
・たらみ　商品無償提供協定を締結防災時での備蓄品に活用
・防災に「完全メシ」推奨　有事にも栄養バランス　日清食品
・日田天領水　最先端の衛生管理を実践　社会的役割を果たす体制
・丸大食品　観戦お供をローリングストックに
・天狗缶詰　常温でもおいしい「長期保存おでん缶」
・井村屋　オリジナルパッケージでノベルティにも　招福「えいようかん」の活用を
・はごろもフーズ　防災食に役立つ缶詰・パウチ　ローリングストックの普及啓発
・サタケフードビジネス　7年保存、7分調理　「ななこめっつ」

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