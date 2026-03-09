ハウス食品 調理型カレー強化 新ブランドで新価値提供

ハウス食品は調理型カレー（ルウカレー）の提案を強化する。既存ブランドで当たり前の価値を再訴求し、新ブランドで新しい価値を提供する。今春、発売30周年を迎えた「こくまろカレー」をリニューアルし、独自技術を採用した「だしの旨みとスパイスのカレー」を発売。新ブランドで調理型カレーと生活者との距離を縮め、新しい関係を創る。

既存4ブランド（バーモント、ジャワ、こくまろ、X-BLEND〈クロスブレンド〉）と新ブランドで「コスパ（おいしさ×値ごろ感）」「ヘルパ（カロリー・脂質カット）」「タイパ（短時間でのフライパン調理）」「エンパ（カラフルなカレー）」「アレパ（カレーを自由に楽しむアレンジ）」の5つの価値を訴求する。

今春、「こくまろカレー」（甘口、中辛＝写真㊤、辛口）の味わいをリニューアル。バター、粉末ソース、粉末コーヒー、焙煎フェネグリークを新たに加え、まろやかさとバランスをとりながら複雑さのあるコクを強化した。

「こくまろバターチキンカレー」と「こくまろキーマカレー」を含む5品のパッケージを「コク深く、まろやかなカレー」がより伝わるデザインに変更。「こくまろハヤシ」を含む「こくまろ」ブランド全6品のパッケージを横でも縦でも陳列できるリバーシブルデザインに変更した。

コミュニケーションにも力を注ぐ。コミュニケーションメッセージは「名前通りのおいしさです こくまろカレー」。3～5月に全国で15年以来となるTVCMを出稿。3月1日～4月15日にリーチ効率の高いメディアでも配信する予定だ。

さらに今春、独自技術「クラッシュルウ」を採用した「だしの旨みとスパイスのカレー」（中辛＝写真㊧、辛口）を新発売した。嗜好の多様化と健康志向に対応。「だし×スパイス」の新しいおいしさと脂質50％オフの健康感という新しい価値を提供する。

脂質を50％オフに抑えつつ、小麦粉ではなくコーンスターチでとろみをつけることで、さらりとした食べ心地に仕立てた。「中辛」は鰹節のだしと合うクローブやシナモン、香ばしい加熱・焙煎スパイスを組み合わせ、「辛口」は昆布のだしと合うカルダモンやジンジャーの爽やかな香りを組み合わせた。2皿分×3袋入りの顆粒タイプで、食べたい分だけ作れる。

プロモーションにも力を注ぐ。「さらり（軽やかさ）」と「満足感」を兼ね備えた次世代ルウカレーとして新たな選択肢を提示。Web動画で認知獲得、デジタル広告とポイント販促でトライアルの促進を図る。ブランドサイト、SNSを通じたアレンジメニュー・レシピの訴求にも取り組む。