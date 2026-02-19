地域振興へ「ご当地米粉めん倶楽部」創設 米粉ねっと

国内産米粉促進ネットワーク（米粉ねっと）は2月1日に都内で「ご当地米粉めん倶楽部」の設立総会・米粉めん試食会を開催した。

冒頭、萩田敏理事長は2008年に設立され、料理コンテストの開催やアレルギー対応、グルテンフリー表示など米粉普及に尽力した米粉ねっとのあゆみを振り返り、「国内の麺需要は大きいが、ほぼ小麦粉で作られている。地域ごとに特色のある『ご当地米粉めん』で、米粉の需要を増やしたい」と語った。

ご当地米粉めん倶楽部は企業と個人が会員となり、ホームページに交流の場を設けるほか、交流会やシンポジウムなどのイベントも企画して、米粉めんの新たな可能性を追求しながら地域振興の活動も支える。

設立総会には以下の7社が参加し、それぞれの沿革や強みなどを発表した後、試食提供・実演を行った。小林製麺（岐阜県岐阜市、米粉焼きそばほか）、たふぃあ（福島県いわき市、サラダ米粉麺）、日本麺機 ニチメン TRADINGS（大阪府八尾市、米粉パスタ）、遠賀屋糀こめのはな（福岡県遠賀郡、そば風米粉麺）、吉字屋ライスフーズ（山梨県甲府市、甲州米麺ほうとう）、アルファ電子（福島県岩瀬郡、玄米パスタ・米粉うどん）、ワイズクラフト（埼玉県春日部市、小型麺機実演）。

会場には全国から米粉めんに関心を持つ約80人が集まり、各地の米粉料理を味わいながら参加者同士で情報交換を行った。