マルトモ 土居幹治専務に聞く

・業界シェア30％、着実に歩み
・25年度は減収も増益
・削り節「プレ節」30％増

