手延そうめん代表集う 課題解決と消費拡大に力

奈良県三輪素麺工業協同組合は2月5日、手延そうめん業界の恒例行事「卜定祭」を桜井市の三輪明神大神神社にて執り行った。主催者の三輪素麺関係者ほか、兵庫県や小豆島、半田、淡路島など全国の産地代表者が集まり商売繁盛を祈願。その後執り行われた直会では、主催者や来賓が次のようにあいさつした。

小西幸夫・奈良県三輪素麺工業協同組合理事長

業界を取り巻く環境は厳しく、特に小規模事業が多いわれわれにとって事業継承が大きな課題となっている。伝統と信頼を守り続けることや、安全安心で品質の高いそうめんを提供することを第一に、組合と販売協議会が連携し、関係機関の協力を得ながら、様々な取り組みを進めてきた。今年も流しそうめんをはじめ消費拡大に取り組むとともに、三輪素麺の魅力発信と需要拡大を図る。

三木秀敏・日本手延素麺協同組合連合会会長（兵庫県手延素麺協同組合理事長）

近年猛暑が長く続くことにより、市場で需要が高まっていることを喜びとして受け止める一方で、その需要にしっかりと応えるだけの供給量を確保しないといけない。少子高齢化、人件費の高騰、あらゆるコストの上昇に加え、事業継承問題など課題は山積している。これらに対して関係者それぞれが知恵を出し合い、価値ある商品づくりに取り組み、問題解決に向けて突き進むことが必要だ。

池田利一・奈良県三輪素麺販売協議会会長（池利会長）

一年を通じてそうめんを食べてもらうことを目標に、近年は桜井市と商工会の支援により「三輪にゅうめんマップ」を発刊しており、第4版が完成した。地元飲食店の参加店舗も増え、香川県のさぬきうどんに近づけるべく、地域をあげて盛り上げていきたい。また全国各地からこれだけの生産者の代表が集うのは初めて。競争は必要だが、消費者においしい手延べそうめんを提供することが業界全体が目指すところだ。