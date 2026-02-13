3.6 C
Tokyo
4.1 C
Osaka
2026 / 02 / 13 金曜日
ログイン
English
キーワードを入力

公開順記事 |特集記事一覧 |トップニュース |インタビュー |ひと言 | 卸・食品卸 | 飲料 | ビール類・RTD | 日本酒・焼酎 | ワイン・リキュール | 乳製品 | 調味料 | 菓子 | 乾麺 | 乾物 | コーヒー | お茶 | 大豆加工品 | 健康食品 | 冷凍食品 | チルド | 漬物 | 人事 | 加工食品 | アイスクリーム | はちみつ | | 砂糖 | 製粉 | 油脂 | 食肉 | 野菜 | 水産 | 米・穀物 | 穀類・雑穀 | レトルト食品 | 缶詰・瓶詰 | 即席食品 | 即席麺 | 外食 | 企業活動 | イベント | 介護食 | 機械・資材 | 物流 | 市況 | 防災 | 産学官連携 | 素材・新素材 | 惣菜・中食 | ふりかけ | コンビニ・ドラッグ・ディスカウント | 百貨店・量販店・食品スーパー | 植物性食品・代替肉製品 | 米粉・アレルギー対応 | ナッツ・ドライフルーツ | SDGs | 食育・児童乳幼児 | EC / DX | コラボ商品 | 人手不足 | 逆光線 | 注目商品 | 耳より情報 | ギャラリー | 料理人の娘

流通・飲食外食トリドールジャパン 祖業の焼鳥業態、大阪の新店が好調 関東出店も視野

トリドールジャパン 祖業の焼鳥業態、大阪の新店が好調 関東出店も視野

外食
「やきとり屋とりどーる吹田店」
「やきとり屋とりどーる吹田店」

　トリドールグループの創業業態で、本格炭火焼鳥専門店「やきとり屋とりどーる」が大阪府吹田市に25年11月に新規開設され約2か月が経過し、大変好調に推移している。

　25年12月単月の売上高は、同業態9店舗中で最も高い売上額となった。1月28日には、10店舗目の西神戸店（神戸市西区）を開設し、今後は関東出店も視野に入れる。

　業態は、郊外のロードサイドを主に展開し、職人が目の前で焼き上げる「炭火焼鳥」各種や「もも一枚焼」「鶏釜めし」などの鶏料理をはじめ、店内で蒸し上げる「肉汁焼売」などが好評のファミリーダイニング型レストランで、ファミリー層を中心に人気を得ている。

　過去には約30店舗を展開しコロナ禍で店数を減らしたが、もも一枚焼のテイクアウトの弁当が人気となるなど、ここ2年はコロナ禍で獲得した昼の客が夜にも流れ、ランチ、ディナーともに好調で、大阪市の鶴見緑地店では行列ができて最大2時間待ちになるほど。

　吹田店は25年11月19日にオープンし、関西での出店は22年ぶり。席数は家族連れや複数人での来店にも対応できるボックス席26卓、座敷6卓含めて全152席。ディナーイートイン客単価は既存店で約2300円、吹田店約2400円とリーズナブルさも魅力となっている。

　店内に入ると、焼き場の炭火が見えるような演出で、炭火のにおいだけでなく視覚的にも食欲をそそる配置にしている。また、焼き場の焼き台を、以前は3台だったが現在は4台に増やした。その焼鳥1串は、大ぶりな焼き鳥として「1本の満足度を高めている」とのこと。

関連記事

インタビュー特集

学生が育てるアーモンドの木 明日の社会へ価値循環 デルタインターナショナル×キャンポスブラザーズ

ナッツ・ドライフルーツ
アーモンドの世界的産地である米カリフォルニア州でも、トップクラスの供給量を誇るキャンポスブラザーズ社。日本の販売総代理店を務めるデルタインターナショナルでは、学生の手でアーモンドの木を育てて商品化することを目指す玉川大学の...

原点は休憩中に見上げたキウイ 全国で食材発掘、生産者と企業つなぐ サッポロビールの地域創生事業

トップニュース
　明治9年（1876年）、北海道で新たな産業を興すべく設立された「開拓使麦酒醸造所」をルーツとするサッポロビール。創業150周年を迎える今も、その“開拓”の精神は息づく。ビール会社としての枠にとらわれない発想力を武器に、事業領域拡張の最前線で奮闘する人物に迫った。一次産業を担う各地の生産者と企業のバイヤーをつなぎ、農林水産物の需要創出をサポートするサッポロビールの地域創生事業。その原点は、外食企業のコンサルティングを手がける部署で九州の拠点に配属されていた、一人の担当者のひらめきだった。

カキ養殖の展望を聞く〈前編〉 “殻付き”市場拡大 環境変化と効率化に対応 シーパジャパン・吉本剛宏社長

水産
瀬戸内海で養殖カキが甚大な被害を受け、生鮮市場だけでなく加工メーカーや流通にも影響が及んでいる。こうした中、従来の養殖方法とは異なるシングルシード養殖法が注目されている。

繋げる、繋げる、繋げる たこ焼きコミュニケーション足掛かりに TKO・木本武宏さんが次のフェーズへ

外食
STUDIO TAMUROはお笑いコンビ「TKO」木本武宏さんの活動拠点。木下さんの実妹・大岡真裕美さんが代表を務める「オフィスTAMURO」が運営し、トークライブや、YouTube番組作成スタジオとして利用してきた。昨年5月からは新たな活動として、毎月3日だけ営業する「たこ焼き店」がスタートした。

SST＝“サミットの仕事が楽しい”へ 新たな競争軸を作る 服部哲也社長

小売
――中期経営計画の進捗はいかがですか。― 服部　「良い×強い＝最強」という言葉を掲げた中期経営計画「頂（イタダキ）2025」は、最終年度を1年延長して26年度までとした。

© Copyright - Shokuhin Shinbun-sha

サイト運営者情報 特定商取引法 利用規約 プライバシーポリシー 推奨環境 お問い合わせ