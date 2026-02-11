アイスクリーム・リポート

・1月市況4％増　年末年始需要が継続　CVS採用で一部明暗
・日本アイスクリーム協会　衛生功労者20人を表彰　市場堅調、業界の結束強調

