マルコメ FD顆粒みそ汁拡充 タニタ食堂監修品も

マルコメは即席みそ汁のラインアップを強化する。25年9月のかねさ顆粒みそ工場の開業で生産体制を強化したフリーズドライ顆粒タイプを拡充。同タイプで「お徳用 フリーズドライ顆粒みそ汁 タニタ食堂監修」を追加する一方、10食タイプを見直し、4品を投入。生みそタイプで「プラス糀 生みそ汁 糀美人 3種の海藻」、さらに「お徳用 ひきわり納豆汁」を提案。3月上旬から発売。

「お徳用 フリーズドライ顆粒みそ汁 タニタ食堂監修」はタニタ食堂監修の即席みそ汁シリーズで初の顆粒タイプ。「タニタ食堂の減塩生みそ、かねさの米みそ、減塩米みその3種のみそをブレンド。減塩タイプながら深い甘みを楽しめる。かつおだしをしっかりと利かせ、やさしくうまみのある味わいに仕上げた。具材は「揚げなすと小松菜」「白菜とごぼう」の2種類。6食入り。

10食タイプの「お徳用 フリーズドライ顆粒みそ汁」は人気具材にリニューアル。「料亭の味アソート」「料亭の味 減塩アソート」「料亭の味 あおさと黒ばらのり」「料亭の味 しじみとあさり」を投入する。「料亭の味アソート」「減塩アソート」の具材は豆腐、揚げなす、野菜。具材の食べ応えにもこだわった。「あおさと黒ばらのり」は昆布だしで海藻の風味を引き立てた。「しじみとあさり」のしじみのみそ汁は1杯でしじみ100個分のオルニチンを含む。10食入り。

「プラス糀 生みそ汁 糀美人 3種の海藻」は3種の海藻具材（あおさ、黒ばらのり、たっぷりわかめ）で、それぞれ異なる海藻の風味と甘みのあるみその相性を楽しめる。6食入り。

「お徳用 ひきわり納豆汁」は北海道産大豆の納豆を使用した生みそタイプの納豆汁。しっかりとした粘り気と香りの良いひきわり納豆に淡色系の米みそを合わせることで納豆の風味を引き立たせた。5食入り。