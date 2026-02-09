レストラン「ピエトロ」の廃食用油を再資源化へ3社共同で取り組み 航空燃料向けに提供

ピエトロ、レボインターナショナル、イーコスの3社は1月からピエトロが経営するレストラン「ピエトロ本店 セントラーレ」「ピエトロ 長尾店」「ピエトロ 次郎丸店」の3店舗を対象に、レストランから排出される廃食用油を持続可能な航空燃料（SAF＝Sustainable Aviation Fuel）向けに提供する取り組みを行っている。

この取り組みではイーコスがプロジェクト全体の構築支援を行う。また再資源化スキームはピエトロがレストランなどで出た廃食用油を提供し、レボインターナショナルがその廃食用油を回収。

コスモ石油、日揮ホールディングス、レボインターナショナル3社の合弁会社SAFFAIRE SKY ENERGYに提供し、各工程を経てSAFに再資源化される形で進められる。SAFは廃食用油やバイオマス資源を原料として製造される航空燃料で原油を精製してつくられる。従来の航空燃料と比べて二酸化炭素（CO2）排出量を大幅に削減できることから航空業界における脱炭素化の切り札として世界的に導入が進んでいる。こういった背景を受けて日本国内でも政府や航空会社が導入目標を掲げており、さらなる需要拡大が見込まれている。

ピエトロ、レボインターナショナル、イーコス3社は社会全体での課題解決につなげていくべく、この取り組みの幅を拡大・推進していく意向だ。