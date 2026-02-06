エスビー食品春夏新製品

・シーズニングで新提案　チューブ入りオイスター訴求
・袋入りスパイス強化
・洋風調味料　調理にも仕上げにも
・「李錦記」に塩分25％カットタイプ

