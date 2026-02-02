昭和産業は、冬のヌン活＆バレンタインに向けて、自分へのご褒美を叶える「おうちで贅沢気分のバレンタイン ホケミ de アフヌンキャンペーン」を2月28日まで展開している。

キャンペーンでは、Instagramフォロワー数132万人突破、レシピグランプリ殿堂入りの人気料理研究家Mizukiさんをスイーツコンシェルジュに起用。昭和産業の「ケーキのようなホットケーキミックス」を使ったオリジナルメニューを考案、Mizukiさん出演によるレシピ動画を昭和産業公式サイトおよびMizukiさんInstagramで公開している。

これにあわせて、「ケーキのようなホットケーキミックス」をはじめ、昭和産業の人気スイーツミックス製品（対象製品4品）を購入した人の中から、バレンタインの自分へのご褒美にぴったりな賞品が当たるプレゼントキャンペーンを開催している。

「ケーキのようなホットケーキミックス」は昨年発売20周年を迎えたロングセラー商品。発酵バター粉末を使用した贅沢な味わいで、ホットケーキとしても、アレンジミックスとしても人気のミックス粉。昭和産業では、おうちで贅沢気分が楽しめる「ケーキのようなホットケーキミックス」をはじめ、キャンペーン対象の「アレンジいろいろホットケーキミックス」「スフレチーズケーキミックス」「フィナンシェミックス」を中心に、「この機会に冬のヌン活やバレンタインの手作りスイーツに活用いただきたい」としている。