8.3 C
Tokyo
7 C
Osaka
2026 / 02 / 02 月曜日
ログイン
English
キーワードを入力

公開順記事 |特集記事一覧 |トップニュース |インタビュー |ひと言 | 卸・食品卸 | 飲料 | ビール類・RTD | 日本酒・焼酎 | ワイン・リキュール | 乳製品 | 調味料 | 菓子 | 乾麺 | 乾物 | コーヒー | お茶 | 大豆加工品 | 健康食品 | 冷凍食品 | チルド | 漬物 | 人事 | 加工食品 | アイスクリーム | はちみつ | | 砂糖 | 製粉 | 油脂 | 食肉 | 野菜 | 水産 | 米・穀物 | 穀類・雑穀 | レトルト食品 | 缶詰・瓶詰 | 即席食品 | 即席麺 | 外食 | 企業活動 | イベント | 介護食 | 機械・資材 | 物流 | 市況 | 防災 | 産学官連携 | 素材・新素材 | 惣菜・中食 | ふりかけ | コンビニ・ドラッグ・ディスカウント | 百貨店・量販店・食品スーパー | 植物性食品・代替肉製品 | 米粉・アレルギー対応 | ナッツ・ドライフルーツ | SDGs | 食育・児童乳幼児 | EC / DX | コラボ商品 | 人手不足 | 逆光線 | 注目商品 | 耳より情報 | ギャラリー | 料理人の娘

加工食品乳製品・アイスクリーム「カルピス」製造工程でできる脂肪分由来の白い「カルピス（株）特撰バター」の独自価値とは？　新商品やデジタルで価値発信

「カルピス」製造工程でできる脂肪分由来の白い「カルピス（株）特撰バター」の独自価値とは？　新商品やデジタルで価値発信

乳製品・アイスクリーム
「カルピス（株）特撰バター」450g。「有塩」と「食塩不使用」を取り揃え「有塩」が売れ筋となっている。
「カルピス（株）特撰バター」450g。「有塩」と「食塩不使用」を取り揃え「有塩」が売れ筋となっている。

　カルピス社のバターは乳酸菌飲料「カルピス」の製造工程で生乳から乳脂肪を分離するときにできる脂肪分（クリーム分）を活用したいという思いから誕生した。

　1942年に業務用として発売され、その当初から一流フランス料理店のトップシェフから絶賛を受け秘伝の味として口外されない「幻のバター」と言われてきた。

　1981年、業務用の好評を受けて、家庭用の「カルピス（株）特撰バター」（以下、特撰バター）の発売に至る。
　以降、業務用・家庭用ともにロイヤルユーザーに支えられ、販売は安定的に推移している。

　今年、さらなる拡大を見据えて、新商品やデジタルツールなどを通じて「特撰バター」の独自価値を発信していく。

カルピス社企画部プロデューサーの野村典子さん（右）と南雲亜紀子さん（左）
カルピス社企画部プロデューサーの野村典子さん（右）と南雲亜紀子さん（左）

　「特撰バター」の特徴について、1月19日、発表したカルピス社企画部プロデューサーの野村典子さんは原料と製造へのこだわりを挙げる。

　「カルピス」の製造工場が群馬県と岡山県にあることから、本州の生乳を原料としている。
　本州の乳牛はトウモロコシなどの穀物を健康状態に合わせてバランスよく配合した飼料をエサとしているため、生乳は牧草をエサとする牛の生乳と比べて脂肪分が白くなり、バターの白くなめらかであっさりした味わいにつながっている。

　製造面でのこだわりは、チャーニング（攪拌）の際の洗浄にある。
　
　水での洗浄がバター製造の一般的なやり方であるのに対し、「特撰バター」では攪拌の際に生じる乳の水分（バターミルク）で洗うことでミルク感が増した味わいに仕立てている。

トライアルしやすい「カルピス（株）特撰バター」100g（有塩）もラインアップ
トライアルしやすい「カルピス（株）特撰バター」100g（有塩）もラインアップ

　「特撰バター」1個（450g）は、希釈タイプの「カルピス」（470ml）約35本分の製造に必要な生乳から作られている。

　野村さんは、このようなこだわりから作られた「特撰バター」の独自価値について「バターでありながらあっさりしてしつこくない。クリームとの中間のような、そのまま食べてもおいしい。社員はよく『バターを塗るのではなく、のっけて食べる』と言っている」と胸を張る。

　こうした価値を伝えながら「特撰バター」の認知拡大を図るべく、昨年4月に本格発売したのが「カルピス（株）特選バター 謹製レーズン・バター」。

「カルピス（株）特選バター 謹製レーズン・バター」（120g）
「カルピス（株）特選バター 謹製レーズン・バター」（120g）

　ワイン専門店を展開するエノテカ社と協働し、使用するレーズンの選定、バターとレーズンのバランスについて検討を重ね「特撰バター」の風味を最大限味わえるように開発された。

　白ワインなどのアルコールやコーヒー・紅茶との相性が非常によいという。
　「そのまま食べてもおいしい、というご意見をいただくことが非常に多く、この特徴を多くの方に知っていただきたいと考えたときにレーズンバターに着目した。女性にご家庭で贅沢な時間を味わっていただきたい。ホッと一息つき、明日また頑張ろうと思っていただきたい」との想いを込めた。

「カルピス（株）特撰バター ふわゆきチーズプラス」（110ml）。6個入りで税込・送料込で3980円
「カルピス（株）特撰バター ふわゆきチーズプラス」（110ml）。6個入りで税込・送料込で3980円

　1月には、ユーザーとのコミュニケーションを強化すべく公式オンラインショップをリニューアルオープンし、1月22日にオンラインショップ限定、数量・期間限定で新商品「カルピス（株）特撰バター ふわゆきチーズプラス」を発売開始した。

　同商品は、山田乳業（本社：宮城県）とのコラボレーションで開発された、蔵王山麓で生産される生乳と蔵王高原産のナチュラルクリームチーズに「特撰バター」を加えたムースタイプのデザート。

　同商品の開発にあたり、企画部プロデューサーの南雲亜紀子さんは「山田乳業さまでは、こだわりの乳を利用したおいしさの創造に取り組まれ、食生活を豊かにしていきたいとの想いがあり、この想いは我々と共通する部分。お互いの技術や得意分野を掛け合わせてお客様により満足いただけるような製品作りができないかと考えて開発をスタートさせた」と振り返る。

「カルピス（株）特撰バター ふわゆきチーズプラス」（上）、「カルピス（株）特撰バター」（左下）、「カルピス（株）特選バター 謹製レーズン・バター」（右下）
「カルピス（株）特撰バター ふわゆきチーズプラス」（上）、「カルピス（株）特撰バター」（左下）、「カルピス（株）特選バター 謹製レーズン・バター」（右下）

　冷凍状態から冷蔵庫に戻して約2時間解凍すると食べ頃となり、ふわふわした口溶けのムースに変化する。
　「そのままデザートとして食べても非常においしく、フルーツソースを添えたり、ビスケットやバケットに塗ってスプレッド的に使っていただいてもおいしい」とアピールする。

　同封のリーフレットにはオリジナルレシピを掲載している。

　「特撰バター」の価値発信には、2022年に開設したインスタグラムも活用。フォロワーは6万人を突破し着実に「特撰バター」ファンが増加しているという。

関連記事

インタビュー特集

カキ養殖の展望を聞く〈前編〉 “殻付き”市場拡大 環境変化と効率化に対応 シーパジャパン・吉本剛宏社長

水産
瀬戸内海で養殖カキが甚大な被害を受け、生鮮市場だけでなく加工メーカーや流通にも影響が及んでいる。こうした中、従来の養殖方法とは異なるシングルシード養殖法が注目されている。

繋げる、繋げる、繋げる たこ焼きコミュニケーション足掛かりに TKO・木本武宏さんが次のフェーズへ

外食
STUDIO TAMUROはお笑いコンビ「TKO」木本武宏さんの活動拠点。木下さんの実妹・大岡真裕美さんが代表を務める「オフィスTAMURO」が運営し、トークライブや、YouTube番組作成スタジオとして利用してきた。昨年5月からは新たな活動として、毎月3日だけ営業する「たこ焼き店」がスタートした。

SST＝“サミットの仕事が楽しい”へ 新たな競争軸を作る 服部哲也社長

小売
――中期経営計画の進捗はいかがですか。― 服部　「良い×強い＝最強」という言葉を掲げた中期経営計画「頂（イタダキ）2025」は、最終年度を1年延長して26年度までとした。

食品産業センター 荒川隆理事長に聞く 「食サス」設立でサステナ課題深掘り フードサプライチェーン全体の連携で

その他
日本の食品産業は、国内外から調達された農畜水産物を原料として、健康で豊かな生活を送るために必要な加工食品を安定的に製造・供給する産業として発展してきた。

小川珈琲、バリスタ育成とコーヒー産地での活動に先駆的に取り組みブランド力向上 基盤強固に新事業を展開　宇田吉範社長CEOが意欲

嗜好飲料
9月1日から現職の宇田吉範代表取締役社長／CEOは、バリスタとコーヒー産地での活動に先駆的に取り組み、小川珈琲のブランド力を引き上げた立役者。

© Copyright - Shokuhin Shinbun-sha

サイト運営者情報 特定商取引法 利用規約 プライバシーポリシー 推奨環境 お問い合わせ