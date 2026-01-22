昭和産業 90周年ロゴ制定

昭和産業は今年2月18日に創立90周年を迎えるにあたり、90周年記念ロゴを制定した。コーポレートカラーの赤を基調に、穀物を通じて持続可能な社会の実現に貢献する姿勢と、次の100年に向けた挑戦と進化への決意を表現した。