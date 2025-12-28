7.2 C
Tokyo
7.9 C
Osaka
2025 / 12 / 28 日曜日
ログイン
English
キーワードを入力

公開順記事 |特集記事一覧 |トップニュース |インタビュー |ひと言 | 卸・食品卸 | 飲料 | ビール類・RTD | 日本酒・焼酎 | ワイン・リキュール | 乳製品 | 調味料 | 菓子 | 乾麺 | 乾物 | コーヒー | お茶 | 大豆加工品 | 健康食品 | 冷凍食品 | チルド | 漬物 | 人事 | 加工食品 | アイスクリーム | はちみつ | | 砂糖 | 製粉 | 油脂 | 食肉 | 野菜 | 水産 | 米・穀物 | 穀類・雑穀 | レトルト食品 | 缶詰・瓶詰 | 即席食品 | 即席麺 | 外食 | 企業活動 | イベント | 介護食 | 機械・資材 | 物流 | 市況 | 防災 | 産学官連携 | 素材・新素材 | 惣菜・中食 | ふりかけ | コンビニ・ドラッグ・ディスカウント | 百貨店・量販店・食品スーパー | 植物性食品・代替肉製品 | 米粉・アレルギー対応 | ナッツ・ドライフルーツ | SDGs | 食育・児童乳幼児 | EC / DX | コラボ商品 | 人手不足 | 逆光線 | 注目商品 | 耳より情報 | ギャラリー | 料理人の娘

加工食品菓子「シャカシャカポテト ハッピーターン味」再来　亀田製菓「ハッピーターン」50周年施策が始動

「シャカシャカポテト ハッピーターン味」再来　亀田製菓「ハッピーターン」50周年施策が始動

菓子
「シャカシャカポテト ハッピーターン味」再来
「シャカシャカポテト ハッピーターン味」再来

大反響を呼んだ「シャカシャカポテト ハッピーターン味」が再来する。

12月29日、日本マクドナルドが「シャカシャカポテト ハッピーターン味」を発売開始し、これにより亀田製菓の「ハッピーターン」50周年施策が始動する。

12月8日、取材に応じた歴舎（れきしゃ）直輝マーケティング戦略部米菓スナック第2グループマネージャーは2024年度を振り返り、「昨年12月30日から日本マクドナルドさまから『シャカシャカポテト ハッピーターン味』が発売された。さまざまなメディアに取り上げられ話題化が進んだことで、生活者のマインドシェアが高まるとともに、『ハッピーターン』の販売数量が上向いたことで非常によい機会になった」と述べ、今回の発売に期待を寄せる。

机の間に挟んでデスクワークすると姿勢がよくなりハッピー！になれるという「背筋ピーン！ぬいぐるみ ターン王子」を実演する歴舎（れきしゃ）直輝マーケティング戦略部米菓スナック第2グループマネージャー
机の間に挟んでデスクワークすると姿勢がよくなりハッピー！になれるという「背筋ピーン！ぬいぐるみ ターン王子」を実演する歴舎（れきしゃ）直輝マーケティング戦略部米菓スナック第2グループマネージャー

「ハッピーターン」は、第1次オイルショックの影響で不景気な状態だった1976年に、「幸せ（ハッピー）がお客様に戻って来る（ターン）ように」との願いを込めて誕生した。

　50周年施策では、この願いへの原点回帰を図り、「ハッピーターン」ブランドの記念日である5月29日の「HAPPY TURN’s Day」を山場に年間通じてコミュニケーションしていく。

　「時折、史上初の試みを織り交ぜながら、毎月のように、何かしら『ハッピーターン』」のニュースをお客様にお届けして1年間を盛り上げていく」と意欲をのぞかせる。

　同社は過去、電車内で初の試みとしてキャンディ包装された「ハッピーターン」を模した中吊り広告を掲出したところ話題となった。

　これに受け「SNSやネットニュースなどで話題となった。なぜ話題になったかを考えると、通勤通学というどこか下を向いてしまいがちな電車内だからこそ、感情が揺すぶられたのだと思う。このように日常の中に小さな幸せを生み出していく施策こそが『ハッピーターン』らしさだと結論づけた」という。

「ハッピーターン」50周年のキービジュアル
「ハッピーターン」50周年のキービジュアル

　この考えのもと施策立案にあたってはコトや体験を重視。

　「モノブランドではなくて、お客様の幸せやクスっと喜んでいただけるような体験を生み出す活動を加速させて、次の100年、200年に向かっていきたい」と力を込める。
　イベントも開催して家族内のコミュニケーションも促す。

　「ハッピーターン」の主要購買層は、発売当初から変わらず、小中学生の子どもを持つ30－40代のファミリー層。
　主に子どもへの配り菓子ニーズに対応し、今後の拡大余地として大人層の喫食も意識する。

　「お子様に与えることを目的に買われ、お子様に好まれているのはいいことではあり強みでもあるが、『ハッピーターン』をもっと拡大していくには、大人自身にも楽しんでいただき、売上規模をトップブランドの『亀田の柿の種』に近づけていきたい」と語る。

関連記事

インタビュー特集

小川珈琲、バリスタ育成とコーヒー産地での活動に先駆的に取り組みブランド力向上 基盤強固に新事業を展開　宇田吉範社長CEOが意欲

嗜好飲料
9月1日から現職の宇田吉範代表取締役社長／CEOは、バリスタとコーヒー産地での活動に先駆的に取り組み、小川珈琲のブランド力を引き上げた立役者。

米国の認証機関として、米国輸出への総合支援に自信 認証だけでなく、企業の社会的信頼を高める仕組みづくりもサポート ペリージョンソン ホールディング（PJR） 審査登録機関

審査
ペリージョンソン ホールディング（TEL03-5774-9510）は、ISO認証、ビジネスコンサルティング、教育・研修事業を通して顧客のサステナビリティ活動の普及に尽力。

国際的情報豊富な感覚で審査を展開 細分化したフードセクターに精通した審査員多数 SGSジャパン（SGS） 審査登録機関

審査
SGSはスイス・ジュネーブに本拠を置き、試験・検査・認証機関としては世界最大級の規模である。世界115カ国以上に2500以上の事務所と試験所を有し、各産業分野における検査や試験、公的機関により定められた規格の認証などを行っている検査・検証・試験認証のリーディングカンパニーである。

キンレイ「鍋焼うどん」、さらにおいしく進化 自社工場でかつお節を削り出した理由とは 50年のこだわり脈々と

冷凍食品
キンレイの冷凍具付き麺「お水がいらない」シリーズが販売好調だ。2010年に立ち上げ、昨24年までに累計2億食以上を販売している。

日本酒「獺祭」輸出4割増 「海外トップブランドが強み」桜井社長

酒類
清酒「獺祭」の輸出が世界各国で伸びている。前9月期は総売上高213億円（前年比9％増）のうち、輸出実績（未納税含まず）は79億円、実に4割増だった。

© Copyright - Shokuhin Shinbun-sha

サイト運営者情報 特定商取引法 利用規約 プライバシーポリシー 推奨環境 お問い合わせ