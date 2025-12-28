10.8 C
Tokyo
10.5 C
Osaka
2025 / 12 / 28 日曜日
ログイン
English
キーワードを入力

公開順記事 |特集記事一覧 |トップニュース |インタビュー |ひと言 | 卸・食品卸 | 飲料 | ビール類・RTD | 日本酒・焼酎 | ワイン・リキュール | 乳製品 | 調味料 | 菓子 | 乾麺 | 乾物 | コーヒー | お茶 | 大豆加工品 | 健康食品 | 冷凍食品 | チルド | 漬物 | 人事 | 加工食品 | アイスクリーム | はちみつ | | 砂糖 | 製粉 | 油脂 | 食肉 | 野菜 | 水産 | 米・穀物 | 穀類・雑穀 | レトルト食品 | 缶詰・瓶詰 | 即席食品 | 即席麺 | 外食 | 企業活動 | イベント | 介護食 | 機械・資材 | 物流 | 市況 | 防災 | 産学官連携 | 素材・新素材 | 惣菜・中食 | ふりかけ | コンビニ・ドラッグ・ディスカウント | 百貨店・量販店・食品スーパー | 植物性食品・代替肉製品 | 米粉・アレルギー対応 | ナッツ・ドライフルーツ | SDGs | 食育・児童乳幼児 | EC / DX | コラボ商品 | 人手不足 | 逆光線 | 注目商品 | 耳より情報 | ギャラリー | 料理人の娘

加工食品菓子ブルボン、米菓・豆菓子市場の開拓に挑戦　スナック感覚の新商品に磨きをかけ洋風ミックス菓子を投入

ブルボン、米菓・豆菓子市場の開拓に挑戦　スナック感覚の新商品に磨きをかけ洋風ミックス菓子を投入

菓子
「コメノチップスのり塩味」（右手前）と「コメノチップスブラックペッパー味」（左）
「コメノチップスのり塩味」（右手前）と「コメノチップスブラックペッパー味」（左）

　ブルボンは、スナック感覚で食べられる米菓商品「コメノチップス」に磨きをかけるほか洋風ミックス菓子「今夜のくつろぎミックスチーズ＆スパイス仕立て」を10月7日に新発売するなどして、引き続き米菓・豆菓子市場の開拓に挑む。

　「コメノチップス」は、コメの生地にコーンやポテトなど複数の原料を練り込み、ノンフライでじっくりと焼きあげる「じっくり カリカリ製法」で仕上げた新食感の米菓。米菓ともスナックとも異なるカリカリ食感が特徴となっている。

　3月11日に発売開始し、今回、素材の配合と焼成を見直して「コメノチップスのり塩味」を9月16日にリニューアル発売、「コメノチップスブラックペッパー味」を9月から自動切換でリニューアル発売した。

　8月4日、商品・営業戦略発表会に臨んだ坂井裕次取締役は「配合と焼き上げ条件をさらに見直して、硬さの中にもサクッとカリッとした軽さを持たせて独自の食感を進化させた」と胸を張る。

　需要喚起策として、10月1日から10月31日にかけて、レシートアプリ「クラシルリワード」を使って同2品を対象にしたマストバイ企画を実施した。

「今夜のくつろぎミックスチーズ＆スパイス仕立て」
「今夜のくつろぎミックスチーズ＆スパイス仕立て」

　「今夜のくつろぎミックスチーズ＆スパイス仕立て」はチーズスナック・スナックピーナッツ・焼きチーズ・ソフトプレッツェルをアソートした洋風ミックス菓子。和風のミックス菓子商品が多い米菓・豆菓子売場で異彩を放つべく訴求している。

　食べ切りおつまみサイズも11月18日に発売開始して「ミニチーズおかきCH」と「味ごのみ」の既存品とともに、酒売場用什器を活用してアルコールとの併売を狙いおつまみ需要を獲得していく。

　食べ切りおつまみサイズの期間限定商品としては「ミニチーズおかきCHたらこバター風味」「ピッからたらこ醤油味」「味ごのみ旨辛たらこ風味」を10月14日に発売開始して売場を盛り上げている。

　なお米菓市場のコメ不足による価格高騰については「全体的にボリュームや価格への影響が避けられない中、新しい価値創出の動きが各社でみられる。米菓単品だけではなく、他の素材と組み合わせたようなミックス菓子のラインアップが各社で増えていくように感じる」との見方を示す。

関連記事

インタビュー特集

小川珈琲、バリスタ育成とコーヒー産地での活動に先駆的に取り組みブランド力向上 基盤強固に新事業を展開　宇田吉範社長CEOが意欲

嗜好飲料
9月1日から現職の宇田吉範代表取締役社長／CEOは、バリスタとコーヒー産地での活動に先駆的に取り組み、小川珈琲のブランド力を引き上げた立役者。

米国の認証機関として、米国輸出への総合支援に自信 認証だけでなく、企業の社会的信頼を高める仕組みづくりもサポート ペリージョンソン ホールディング（PJR） 審査登録機関

審査
ペリージョンソン ホールディング（TEL03-5774-9510）は、ISO認証、ビジネスコンサルティング、教育・研修事業を通して顧客のサステナビリティ活動の普及に尽力。

国際的情報豊富な感覚で審査を展開 細分化したフードセクターに精通した審査員多数 SGSジャパン（SGS） 審査登録機関

審査
SGSはスイス・ジュネーブに本拠を置き、試験・検査・認証機関としては世界最大級の規模である。世界115カ国以上に2500以上の事務所と試験所を有し、各産業分野における検査や試験、公的機関により定められた規格の認証などを行っている検査・検証・試験認証のリーディングカンパニーである。

キンレイ「鍋焼うどん」、さらにおいしく進化 自社工場でかつお節を削り出した理由とは 50年のこだわり脈々と

冷凍食品
キンレイの冷凍具付き麺「お水がいらない」シリーズが販売好調だ。2010年に立ち上げ、昨24年までに累計2億食以上を販売している。

日本酒「獺祭」輸出4割増 「海外トップブランドが強み」桜井社長

酒類
清酒「獺祭」の輸出が世界各国で伸びている。前9月期は総売上高213億円（前年比9％増）のうち、輸出実績（未納税含まず）は79億円、実に4割増だった。

© Copyright - Shokuhin Shinbun-sha

サイト運営者情報 特定商取引法 利用規約 プライバシーポリシー 推奨環境 お問い合わせ