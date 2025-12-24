6.5 C
新体制の船出 ヨーク・ホールディングス 石橋誠一郎社長 グループ一体運営を強化 「コミュニケーションを密に」

新体制の船出 ヨーク・ホールディングス 石橋誠一郎社長 グループ一体運営を強化 「コミュニケーションを密に」

小売
石橋誠一郎社長
石橋誠一郎社長

　イトーヨーカ堂やヨークベニマルなどスーパーストア事業を統括するヨーク・ホールディングスの石橋誠一郎社長は「グループの一体運営を強化するため事業会社間のコミュニケーションを増やしている」と話す。9月に親会社となった米国投資会社ベインキャピタル（ベイン）も交え、密なやり取りで業績の進捗や事業の課題を共有することが狙い。「われわれなりの領域とスピードで持続的な成長を目指す」と力を込める。

■新型店でシナジー追求

　石橋社長は「（元親会社）セブン＆アイ・ホールディングスの中でみるとヨークHDの売上規模は決して大きくなかったが、当社グループ内においては一社一社（スーパー事業、専門店事業）の稼ぐ力は非常に大きなものがある」と評価。

　「イトーヨーカ堂は創業105年、赤ちゃん本舗は創業93年、ヨークベニマルは創業77年、シェルガーデンとデニーズジャパンは創業50年超、ロフトは創業38年。1つのグループにこれだけ歴史のある企業が集まっていることは珍しい。われわれの一番の強みは多くのお客様にご愛顧いただいている屋号そのもの。これをさらに成長させていくには一体的な運営が重要」と語る。

　そうした方針のもと、各社の社長を含む経営陣は日々密なコミュニケーションを実践。ヨークHDと各事業会社はスモールで週1回の打ち合わせ、全体で月1回の情報共有を行う。別途で月1回、ヨークHDの取締役会とグループ戦略会議を約3時間かけて実施。それぞれにベインのスタッフも参加する。グループの社長会を定例で開催するほか、主要事業会社の重要な会議にもベインがオブザーバーとして出席する。

　石橋社長は「事業会社の取り組みをみんなで把握する体制をとっている。この中からグループのシナジーも追求できると考えた」と話す。

　これを象徴するのが3月にオープンした「ヨークパーク」（福島県郡山市）だ。旧イトーヨーカドー郡山店を刷新したものだが、各事業会社の力を結集。専門店は赤ちゃん本舗とロフトが入り、食品フロアはヨークベニマル西ノ内店が担っている。同店では鮮魚、精肉、総菜などの専門店化を推進。「おかげさまで順調に成長し、販売は当初計画を達成。土台となる食品で形が見えてきた」（石橋社長）と手応えは大きい。

　9月オープンの「ヨークフーズ MARK IS 葛飾かなまち店」（東京都葛飾区）にも同様のノウハウを注ぎ込んでいる。
「今後イトーヨーカ堂はフード＆ドラッグに特化し、専門店事業はグループのクリエイトリンクに移管。これによって館（やかた）全体の魅力をさらに高めたい」と展望する。

米国の認証機関として、米国輸出への総合支援に自信 認証だけでなく、企業の社会的信頼を高める仕組みづくりもサポート ペリージョンソン ホールディング（PJR） 審査登録機関

審査
ペリージョンソン ホールディング（TEL03-5774-9510）は、ISO認証、ビジネスコンサルティング、教育・研修事業を通して顧客のサステナビリティ活動の普及に尽力。

国際的情報豊富な感覚で審査を展開 細分化したフードセクターに精通した審査員多数 SGSジャパン（SGS） 審査登録機関

審査
SGSはスイス・ジュネーブに本拠を置き、試験・検査・認証機関としては世界最大級の規模である。世界115カ国以上に2500以上の事務所と試験所を有し、各産業分野における検査や試験、公的機関により定められた規格の認証などを行っている検査・検証・試験認証のリーディングカンパニーである。

キンレイ「鍋焼うどん」、さらにおいしく進化 自社工場でかつお節を削り出した理由とは 50年のこだわり脈々と

冷凍食品
キンレイの冷凍具付き麺「お水がいらない」シリーズが販売好調だ。2010年に立ち上げ、昨24年までに累計2億食以上を販売している。

日本酒「獺祭」輸出4割増 「海外トップブランドが強み」桜井社長

酒類
清酒「獺祭」の輸出が世界各国で伸びている。前9月期は総売上高213億円（前年比9％増）のうち、輸出実績（未納税含まず）は79億円、実に4割増だった。

日清オイリオ久野社長 価格改定の早期完遂目指す 家庭用、中長期視点で強化

油脂
日清オイリオグループの久野貴久社長は、喫緊の課題として価格改定の早期完遂と、ホームユース（家庭用油）の販売強化に取り組む方針を示した。

