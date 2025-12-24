6.5 C
2025年の缶詰業界10大ニュース　コスト高で値上げ続く

缶詰記者会（本紙含む加盟12社）は臨時総会を開き、会員投票による「2025年の缶詰業界10大ニュース」を次の通り選定した。

（1）原材料・エネルギー価格・円安等コストアップ止まず値上げ続く
※物流費、資材費、労務費などインフレ圧力強まる

（2）24年のレトルト食品生産量49.9万t、50万tに迫り過去最高
※調査・集計対象を「加圧加熱殺菌した袋・トレー詰の食品」に変更

（3）物価高と実質賃金の伸び悩みを背景に、節約志向強まる
※値上げによる購買点数の減少、割安なPB製品へのシフトも

（4）今年のサンマ漁、低水準も昨年を上回る
※青物原料、依然厳しい状況も、久しぶりに明るい材料

（5）米高騰によりレトルト粥・雑炊が代替需要で伸長。一方で釜めしの素は低調
※令和の米騒動で備蓄米放出、価格は一時落ち着くも新米は再び高止まり

（6）気候変動で加工用農水産物原料の確保困難続く
※ホタテ、サケ不漁、生産者の高齢化・後継者不足も課題に

（7）日本缶詰びん詰レトルト食品協会、新体制発足
※新会長に池見賢マルハニチロ社長が就任

（8）メニュー用調味料が活況、プレミアム中華や韓国系が好調
※レトルト市場拡大、アジアン・エスニックメニューなど多彩

（9）地震・豪雨など災害激甚化、防災意識高まる
※常温保存できる缶びん詰レトルト食品の利用拡大へ

（10）24年のユニバーサルデザインフード（UDF）、生産量7.2万t
※数量・金額とも前年を上回る

（次点）スチール缶リサイクル率、24年度は94.4％と過去最高
※「自主行動計画2025」リサイクル数値目標93％以上維持もクリア

