即席麺業界重大ニュース 総需要、初の60億食突破へ

食品業界の専門紙8社で組織する即席ラーメン記者会は「2025年即席麺業界重大ニュース」を次の通り選定した。

▽25年即席麺総需要、初の60億食突破へ

▽第11回世界ラーメンサミット開催～Well-being実現への貢献など「マニラ宣言」を採択～

▽各社ロングセラーブランドが底力発揮

▽猛暑・残暑の長期化で汁なし麺が存在感増す

▽麻辣湯、商品化相次ぎ人気爆発の兆し

▽アジア系ブランドの展開さらに広がる

▽世界総需要1230億食（24年）、2年ぶり過去最高更新