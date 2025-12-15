ミラノ・コルティナ五輪応援 丸大食品「燻製屋」でキャンペーンも

丸大食品は、TEAM JAPANミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック公式ライセンス商品を、12月上旬から順次発売している。対象商品は主力の「燻製屋シリーズ」をはじめ販売好調の「たっぷり使えるロースハム」等全17品。「がんばれ！ニッポン！」などと記載した限定デザインに一新した他「燻製屋」で関連キャンペーンも展開するなど売場を盛り上げている。

対象商品は「燻製屋 熟成あらびきポークウインナー」シリーズ、「いつも新鮮」シリーズ（ロースハム、ハーフベーコンなど）、「たっぷり使える」シリーズ（ロースハム、ビアソーセージなど）、「チキンナゲット」「チキンハンバーグ」などの人気商品で、限定デザインの一部では、同冬季大会で実施される冬季競技のシルエットを入れた商品も展開する。

キャンペーンでは「丸大食品 がんばれ！ニッポン！燻製屋キャンペーン！」を12月1日～26年3月3日まで展開しており、購入したレシートをWEBサイトにアップロードし、ポイントをためて応募すると、ポイント別に、トラベルギフトカード5万円分が10人など、抽選で220人に豪華賞品が当たる。

同社は「公式ライセンス商品や流通店頭での応援キャンペーンを通して、日本代表選手団『TEAM JAPAN』を応援するとともに、店頭や食卓から、すべての人々の夢や希望に『食』を通じてエールを送ります」としている。