「お好み焼き・たこ焼きで栄養まるごと焼いちゃえ！」 昭和産業がキャンペーン

昭和産業は「お好み焼き・たこ焼きで栄養まるごと焼いちゃえ！キャンペーン」を12月1日から1月末まで実施している。

魔法シリーズ（魔法のお好み焼粉・魔法のたこ焼粉）、昭和謹製シリーズ、「鶴橋風月お好み焼き粉」など、お好み焼き粉・たこ焼き粉全商品が対象。昭和産業のお好み焼き粉・たこ焼き粉と野菜をいっしょに購入したレシート画像をキャンペーンサイトにアップロード（応募）した人の中から、抽選で350人に「昭和産業商品詰め合わせ」もしくは「デジタルギフトQUOカードPay2000円分」をプレゼントする。