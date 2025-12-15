妊娠中も気軽にバーの雰囲気を 神戸で「ニンプバー」 おつまみは鉄分ベビーチーズ

六甲バターは12月6～24日までの土日などの13日間、妊婦さんのためのBAR「ニンプバー」を神戸・三ノ宮駅近隣のバー「MOCKTERIA」（モクテリア）で、通常営業前の時間帯で期間限定オープンしている。

ニンプバーの開催は1年9か月ぶりで、ここ3年強では5回目の開催。

ニンプバーは、普段お酒が飲めない妊婦向けに、気軽にバーの雰囲気を楽しんでもらえること等を趣旨に展開しており、今回はオリジナルモクテル4種と、妊婦に重要な栄養素の一つ「葉酸」入りの「QBBチーズDE鉄分ベビーチーズ」や好評の「QBBチーズデザート6P」を使用したおつまみ2種を提供する。いずれも同店オーナーシェフが開発した。

オリジナルモクテルは、旬の果物などを使用しており、白あんのなめらかさと、いちごのフレッシュな酸味が特徴の「ストロベリー白あん産スウィート」（税込1700円）などを提供。おつまみは、同社が妊婦の方々との座談会やアンケート等で意見があった「揚げ物が食べたくなる」の声から、チーズDE鉄分を使用した「ベビーピザ」と、チーズデザート6Pは「マダガスカルバニラ」を使用した「ハニーピザ」を提供している。

開催日はいずれも12月で、6～9日、13～16日、20～24日の計13日間。開催時間は、2部制で午後1時～2時半と午後3時～4時半。住所は神戸市中央区中山手通1―2―7ゴールデン会館ビル1F。