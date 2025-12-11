25年売れたものランキング 米、コーヒーなど飲食料品が多数上位に インテージ調べ

インテージはこのほど「2025年、売れたものランキング」を公表し、1位の米（コメ）を筆頭に、3位インスタントコ―ヒー、4位玩具メーカー菓子、7位ココアなど飲食料品が多数上位に入った。2位カルシウム剤、8位リップクリーム、9位ハンド＆スキンケアなどインバウンド需要が後押しした商材も目立つ。

同社が全国約6000店舗から収集している小売店の販売データ「SRI＋」をもとに推定販売金額の伸びを集計した。

25年は米が162％と断トツの1位。昨今の物価上昇を象徴する結果となった。値上げの流れを反映し、インスタントコーヒーやレギュラーコーヒーも数量は前年割れながら金額で2ケタ以上の伸びをみせた。玩具メーカー菓子は市場がコロナ禍前の3倍近くまで拡大。話題のアニメや漫画などのIPコンテンツと相乗効果がみられる。

数年前の上位はコロナ禍の影響で衛生用品や検査薬が目立ったが、近年は物価高に起因する米などが存在感を高めている。

25年の上位と伸び率は以下の通り。①米（前年比162％）②カルシウム剤（123％）③インスタントコーヒー（119％）④玩具メーカー菓子（118％）⑤レギュラーコーヒー（117％）⑥おしろい（116％）⑦ココア（115％）⑧リップクリーム（114％）⑨ハンド＆スキンケア（114％）⑩トマトジュース（113％）。