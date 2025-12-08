近畿流通特集

存在感増す域外小売業　オーケー、バローが積極出店　勢力図の変化急速に

〈スーパートップの見解〉

・平和堂　平松正嗣社長　子育て世帯が増加
・フジ　山口普社長　ドミナントを再強化
・イズミ　小林篤志経営企画本部長　新PBで競争力強化
・オークワ　大桑弘嗣社長　選ばれる施策を
・関西フードマーケット　林克宏社長　第4Q改装ピッチを加速

・コンビニ　ハイブリッド施設へ「新たな在り方」模索続く
・百貨店　中間決算は減収減益　旗艦店中心に訪日客減響く

・日本アクセス　数量にこだわり取組み強化　需要創出へ各種提案
・加藤産業　全方位で提案を推進　年末年始に新たな商機を
・三菱食品　デジタルマーケで課題解決　潜在需要の発掘も
・旭食品　高知の新鮮カツオ大阪に　特徴生かした仕事を増やす
・伊藤忠食品　卸の新しい機能に　流通加工が高評価
・国分西日本　業務用トップシェア狙う　万博出店が盛況
・五代物産　きめ細かい情報提供　売り方工夫し活性化
・大物　目標達成へ全社一丸　営業本部を移転
・ジャポニックス　得意先との取組強化　来夏の猛暑対策へ試食会開催

