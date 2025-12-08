存在感増す域外小売業 オーケー、バローが積極出店 勢力図の変化急速に

〈スーパートップの見解〉

・平和堂 平松正嗣社長 子育て世帯が増加

・フジ 山口普社長 ドミナントを再強化

・イズミ 小林篤志経営企画本部長 新PBで競争力強化

・オークワ 大桑弘嗣社長 選ばれる施策を

・関西フードマーケット 林克宏社長 第4Q改装ピッチを加速

◇ ◇

・コンビニ ハイブリッド施設へ「新たな在り方」模索続く

・百貨店 中間決算は減収減益 旗艦店中心に訪日客減響く

◇ ◇

・日本アクセス 数量にこだわり取組み強化 需要創出へ各種提案

・加藤産業 全方位で提案を推進 年末年始に新たな商機を

・三菱食品 デジタルマーケで課題解決 潜在需要の発掘も

・旭食品 高知の新鮮カツオ大阪に 特徴生かした仕事を増やす

・伊藤忠食品 卸の新しい機能に 流通加工が高評価

・国分西日本 業務用トップシェア狙う 万博出店が盛況

・五代物産 きめ細かい情報提供 売り方工夫し活性化

・大物 目標達成へ全社一丸 営業本部を移転

・ジャポニックス 得意先との取組強化 来夏の猛暑対策へ試食会開催

