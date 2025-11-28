ハーゲンダッツ ジャパン 26年3月に価格改定へ ミニカップは20円アップ

ハーゲンダッツ ジャパンは、2026年3月1日の出荷分から、主力商品の希望小売価格を改定すると発表した。



ミニカップ、クリスピーサンド、バーの各商品が税別325円から345円へ、アソートボックスが995円から1055円へ、パイントが895円から950円へ、ギフト券は814円から865円へ引き上げられる。

原材料や包装資材の高騰に加え、エネルギー費、物流費、人件費の上昇が続いており、企業努力のみでは吸収が困難と判断した。