12.2 C
Tokyo
14.4 C
Osaka
2025 / 11 / 25 火曜日
ログイン
English
キーワードを入力

公開順記事 |特集記事一覧 |トップニュース |インタビュー |ひと言 | 卸・食品卸 | 飲料 | ビール類・RTD | 日本酒・焼酎 | ワイン・リキュール | 乳製品 | 調味料 | 菓子 | 乾麺 | 乾物 | コーヒー | お茶 | 大豆加工品 | 健康食品 | 冷凍食品 | チルド | 漬物 | 人事 | 加工食品 | アイスクリーム | はちみつ | | 砂糖 | 製粉 | 油脂 | 食肉 | 野菜 | 水産 | 米・穀物 | 穀類・雑穀 | レトルト食品 | 缶詰・瓶詰 | 即席食品 | 即席麺 | 外食 | 企業活動 | イベント | 介護食 | 機械・資材 | 物流 | 市況 | 防災 | 産学官連携 | 素材・新素材 | 惣菜・中食 | ふりかけ | コンビニ・ドラッグ・ディスカウント | 百貨店・量販店・食品スーパー | 植物性食品・代替肉製品 | 米粉・アレルギー対応 | ナッツ・ドライフルーツ | SDGs | 食育・児童乳幼児 | EC / DX | コラボ商品 | 人手不足 | 逆光線 | 注目商品 | 耳より情報 | ギャラリー | 料理人の娘

産学官連携カゴメ 20代の野菜不足アイデアコンテスト 1位は青学の"モテ指標″アプリ提案
2025台湾食品調達商談会 in Osaka by 台湾貿易センター

カゴメ 20代の野菜不足アイデアコンテスト 1位は青学の”モテ指標″アプリ提案

産学官連携
青学チームと山口聡社長（右）
青学チームと山口聡社長（右）

　カゴメは、「野菜をとろうキャンペーン」の一環として「野菜摂取推進プロジェクト」を実施。今年度は野菜摂取が大きな課題となっている若年層に向け4月から11月にかけて全国の学生（大学・大学院・高等専門学校・専門学校）を対象とした「20代の野菜不足解消アイデアコンテスト」を実施。コンテストには全国から169件の応募があり、このほど一次審査を通過した5チームが参加し、最終審査会が行われ、投票の結果、青山学院大学のチーム「NEXVEGE」による、「”モテ指標″等の可視化で理想の自分に近づく野菜摂取を促進するアプリ」の提案が1位を受賞し、賞金30万円が贈られた。

　青山学院大学チームは、野菜不足による悩みを感じていない20代に向けて、野菜摂取を健康のための義務ではなく、理想の自分になるための手段として捉えるためのアプリ「ハピフィット」を考案。肌荒れ等の悩みに対して、アプリが野菜を活用した提案を行い、野菜摂取の先にある〝モテ指標″を可視化した。

　チームは受賞後「今回のアイデアを考える中で、野菜には20代の悩みの解決につながる栄養がたくさん含まれている事を知った。若者にも野菜摂取意識がしっかり芽生えると良いと考えている」とコメントした。

　カゴメの山口聡社長は総評の中で「皆さんの提案から、多くの気付きと刺激をいただいた。若年層の野菜摂取量は著しく減少傾向にあり、ぜひ参加者の皆さん自身も行動に移して、周囲の人にも伝えてほしい。アイデアを考える、伝える、形にするということは、社会に出てからも大変重要だ。コンテストをきっかけにして、色々な事にチャレンジしてほしい」と語った。

　コンテスト後に行われたプロジェクト全体会議の中で、ロック・フィールドの天野勝広報IR室長は「20代のアイデアコンテストに参加させていただき、若者のリアルな悩み解消を聞くことがでた。当社は野菜そのものを見ながら、楽しみながら食べてほしいと願っており、日本には地域でしか育たない野菜がたくさんある。そのエピソードを知れば食べてみたい、行ってみたいと思ってもらえる」と挨拶。続いて鶴田秀朗野菜価値共創グループ部長は25年度の振り返りと26年度の活動予定を説明した。

関連記事

インタビュー特集

新潟・葵酒造、2年目は自社栽培米で仕込む 「Domaine Aoi」始動 「日本酒になじみがない方にも」青木代表

酒類
「飲むことで幸せを感じられるような日本酒を提供していきたい」と話すのは葵酒造（新潟県長岡市）の青木里沙代表取締役。昨年冬、JR長岡駅からほど近い場所に位置する創業160年超の旧高橋酒造から事業を引き継ぎいだ。

カゴメ次期社長 奥谷晴信氏 国内、新たな成長軸を模索 国際、M＆Aも視野に成長を

企業活動
カゴメの次期社長（2026年1月1日付）に内定した奥谷晴信現取締役常務執行役員（一部既報）。アジア事業カンパニーやグローバルコンシューマー事業部、国際事業本部などキャリアの多くを国際事業に携わってきたが、21年以降は国内事業でも手腕を発揮。

ウーケ 花畑佳史社長 パックごはん、第4工場が来春本格稼働 国内外に新規拡大増やす

即席麺・即席食品
利便性と品質向上により、年々市場を拡大するパックごはん。最近はコメ価格高騰の影響や防災食への利用増加が相まって、需要はさらに伸びている。

明星食品 新提案「麺の明星 主食麺宣言！」 4つの軸の袋麺アレンジで食事性アップ

即席麺・即席食品
明星食品は、こだわりの麺技術で開発した商品ラインアップを全面に押し出し、新たに「麺の明星 主食麺宣言！」と銘打ったプロモーションを大々的に展開している。

イチビキ 中村拓也社長 豆みそ・たまりNo.1の矜持を 人口減睨み業務用・海外強化

調味料・カレー類
安永元年（1772年）創業の醸造・食品メーカー、イチビキ。今年6月20日付で同社社長に就いた中村拓也氏は、98年入社。

© Copyright - Shokuhin Shinbun-sha

サイト運営者情報 特定商取引法 利用規約 プライバシーポリシー 推奨環境 お問い合わせ

〈持続可能性追求するアイルランドの食料生産〉シーフード編①大西洋の自然が育む恵み 海洋資源の保護に重点

〈持続可能性追求するアイルランドの食料生産〉シーフード編①大西洋の自然が育む恵み 海洋資源の保護に重点