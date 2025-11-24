含蜜糖＆秋季砂糖特集

・ジャパンソルト　12億円投資　上越に新倉庫　塩1万5千トン　BCP対策に
・日本海水　第4回熊本工場感謝祭　塩詰め放題　大盛況
・宮古島の雪塩　沖縄最大級の菓子工場　宮古島で27年稼働へ
・塩事業センター　塩の価値と機能　チーズフェスタで初の取組み
・天塩　数年ぶり「にがり活用教室」　塩の知識も伝える

