・ジャパンソルト 12億円投資 上越に新倉庫 塩1万5千トン BCP対策に

・日本海水 第4回熊本工場感謝祭 塩詰め放題 大盛況

・宮古島の雪塩 沖縄最大級の菓子工場 宮古島で27年稼働へ

・塩事業センター 塩の価値と機能 チーズフェスタで初の取組み

・天塩 数年ぶり「にがり活用教室」 塩の知識も伝える

