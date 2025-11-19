カゴメ「有田みかんミックス」 和歌山県庁でPR

カゴメは11月7日、今月発売した「野菜生活100 有田みかんミックス」を和歌山県庁にある「きいちゃん食堂」でPRした。

コラボメニュー「濃厚！バターチキントマトカレー」に新製品をセットにして提供。県庁内での販売も行い、昨年を上回る70ケースが売れた。「試飲会もコラボメニューも大変好評だった」（大阪支店）。

「有田みかんミックス」は芳醇な甘さとまろやかなコクが特徴。パッケージには、熊野古道や那智の滝など県の名所が描かれている。