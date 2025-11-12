清酒「久保田」40周年 渋谷で飲み手をつなぐ 体感イベントにファン行列

朝日酒造（新潟県長岡市）は、清酒「久保田」の発売40周年を記念し、ポップアップイベント「KUBOTA CONNECTIVE TIME」を東京・渋谷スクランブルスクエアで開催した。

取材に応じた牧野恭常務取締役は「これまで支えてくださった『久保田』ファンに魅力を再発見していただくとともに、渋谷という街で未来のお客様とも新たなつながりを持てれば」と話した。

期間は10月30日～11月3日の5日間。会場では「久保田」全17種類を展示し、パネルで造りや酒質などの特徴を紹介。

その中から今の季節に楽しめる「萬寿」「千寿」「翠寿」「スパークリング」など12種類の飲み比べセット（各15㎖×12）を特別価格500円で提供した。単品（各45㎖）も注文可能。一緒に楽しめる軽食（米粉でつくるイカ明太チヂミ、デミグラスミートボールなど）も用意。

初日はオープニングと同時に「久保田」を求める愛飲家で行列ができた。牧野常務取締役は「日本酒は実際に飲んで体験していただくことが大切。そのおいしさやフードと相性が良いことを伝えたい」とコメント。

「久保田」ブランドの近況については「『スパークリング』『にごり酒』などラインアップを拡充し、若い方に知っていただく機会も増えてきた。飲み手の嗜好は時代とともに変化する。これからも日本酒を楽しんでいただけるよう、より良い酒造りに励みながら、多様なニーズに応えていきたい」と述べた。

「久保田」は1985年の発売当時、新たに淡麗辛口という日本酒の志向を前面に打ち出し、一躍全国有数の地酒銘柄に成長した。2020年には初めてリブランディングを実施。商品ラインアップを拡充し、多様なニーズに合ったおいしさも追求している。