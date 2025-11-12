アイスクリーム・リポート

・10月市況3％減 秋の冷え込みで数量伸び悩む チョコ系や冬品質で活性化へ

・ハーゲンダッツ ジャパン 3年ぶりに定番チョコ刷新 リピート重視、長く愛される商品へ

特集記事タイトル一覧はこちら→

＊当記事は電子版でも閲覧できます。詳しくは下記より。