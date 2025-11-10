日本アクセス 上期は増収増益

日本アクセスが7日発表した第2四半期連結業績（4-9月）は売上高1兆2689億円（前年同期比3％増）、営業利益183億円（4.2％増）、経常利益191億円（5％増）、当期利益134億円（5.8％増）の増収増益。

売上高は値上げ効果に加え、取引拡大や積極的な提案活動による販売数量増加に向けた取り組みが奏功。利益面では売上増加と合理化策により物流費や人件費などのコスト増加をカバーし増益につなげた。