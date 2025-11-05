12.7 C
Tokyo
16.4 C
Osaka
2025 / 11 / 05 水曜日
English
キーワードを入力

公開順記事 |特集記事一覧 |トップニュース |インタビュー |ひと言 | 卸・食品卸 | 飲料 | ビール類・RTD | 日本酒・焼酎 | ワイン・リキュール | 乳製品 | 調味料 | 菓子 | 乾麺 | 乾物 | コーヒー | お茶 | 大豆加工品 | 健康食品 | 冷凍食品 | チルド | 漬物 | 人事 | 加工食品 | アイスクリーム | はちみつ | | 砂糖 | 製粉 | 油脂 | 食肉 | 野菜 | 水産 | 米・穀物 | 穀類・雑穀 | レトルト食品 | 缶詰・瓶詰 | 即席食品 | 即席麺 | 外食 | 企業活動 | イベント | 介護食 | 機械・資材 | 物流 | 市況 | 防災 | 産学官連携 | 素材・新素材 | 惣菜・中食 | ふりかけ | コンビニ・ドラッグ・ディスカウント | 百貨店・量販店・食品スーパー | 植物性食品・代替肉製品 | 米粉・アレルギー対応 | ナッツ・ドライフルーツ | SDGs | 食育・児童乳幼児 | EC / DX | コラボ商品 | 人手不足 | 逆光線 | 注目商品 | 耳より情報 | ギャラリー | 料理人の娘

トップニュースイタリア料理専門展「ACCI Gusto」11月26、27日 都立産業貿易センターで 著名シェフが調理パフォーマンスも
〈持続可能性追求するアイルランドの食料生産〉シーフード編①大西洋の自然が育む恵み 海洋資源の保護に重点

イタリア料理専門展「ACCI Gusto」11月26、27日 都立産業貿易センターで 著名シェフが調理パフォーマンスも

トップニュース
昨年の「ACCI Gusto（アッチ・グスト）」の様子
昨年の「ACCI Gusto（アッチ・グスト）」の様子

　日本イタリア料理協会（会長・片岡護〈アルポルト〉）は、11月26日（水）から27日（木）までの2日間、東京・港区海岸の東京都立産業貿易センター浜松町館2F・3Fでイタリア料理専門展「第14回ACCI Gusto2025」を開催する。

　「ACCI Gusto（アッチ・グスト）」はイタリア料理業界向けの展示商談会で、パスタやオリーブオイル、チーズなどの食材やワインなどの飲料、ピッツァ用オーブンなどの厨房機器、食器・カトラリー類など様々な食材や関連商品を展示。来場者もイタリア料理店やピッツェリア、カフェやバールなどのほか、ワインを提供する寿司店、洋風料理を提供する居酒屋やラーメン店など様々な関係者が集まり、飲食店とメーカーの集いの場としても定着している。

　中心的な食材は、イタリア料理に欠かせないパスタをはじめオリーブオイル、チーズ、トマト加工品、生ハム、ワインなどが主役を固め、アンチョビやオリーブ、コーヒー、ジュース、果物、バルサミコ酢、ドルチェなど脇役も加わり、メニューにバラエティな彩りを添える。

　著名シェフによる調理デモンストレーションや、イタリア現地情報に精通した著名専門家による特別セミナーも開催。まさに「イタリア料理」に特化した専門展となっている。イタリア料理シェフによる調理デモンストレーションでは、この展示会にしかないパフォーマンスを披露。本格イタリアンレストランからカジュアルなダイニングやカフェ、お酒主体のバーやワイン酒場まで幅広い情報を提供。イタリア料理店や西洋料理レストランだけでなくイタリアテイストを取り入れたい居酒屋やダイニング、ラーメンや寿司など様々な業態の関係者が来場する。

　毎回、著名シェフによるパフォーマンスが好評で、協会の会長である片岡護シェフのほか、昨年現代の名工を受賞した濵﨑龍一シェフ（リストランテ濱﨑）、ヴィーガン・ベジタリアン向けの提案を渡辺武将シェフ（カ・デルヴィアーレ）、今年のナポリピッツァ世界大会で世界一のチャンピオンに輝いた大坪善久ピッツァイオーロ（イル・タンブレッロ）など見どころ満載。

　セミナーではYouTubeで人気の小倉知巳シェフ（Regalo）や横山千尋バリスタによるエスプレッソの魅力の講演。日本ナポリピッツァ職人協会によるピッツァ国際大会で活躍できる秘訣など注目のコンテンツが目白押し。また、イタリア国際カフェテイスティング協会日本支部によるエスプレッソ飲み比べコーナーではなかなか飲み比べることのないエスプレッソの違いを体験できる。

11月5日付本紙に「イタリア食材特集」

関連記事

インタビュー特集

カゴメ次期社長 奥谷晴信氏 国内、新たな成長軸を模索 国際、M＆Aも視野に成長を

企業活動
カゴメの次期社長（2026年1月1日付）に内定した奥谷晴信現取締役常務執行役員（一部既報）。アジア事業カンパニーやグローバルコンシューマー事業部、国際事業本部などキャリアの多くを国際事業に携わってきたが、21年以降は国内事業でも手腕を発揮。

ウーケ 花畑佳史社長 パックごはん、第4工場が来春本格稼働 国内外に新規拡大増やす

即席麺・即席食品
利便性と品質向上により、年々市場を拡大するパックごはん。最近はコメ価格高騰の影響や防災食への利用増加が相まって、需要はさらに伸びている。

明星食品 新提案「麺の明星 主食麺宣言！」 4つの軸の袋麺アレンジで食事性アップ

即席麺・即席食品
明星食品は、こだわりの麺技術で開発した商品ラインアップを全面に押し出し、新たに「麺の明星 主食麺宣言！」と銘打ったプロモーションを大々的に展開している。

イチビキ 中村拓也社長 豆みそ・たまりNo.1の矜持を 人口減睨み業務用・海外強化

調味料・カレー類
安永元年（1772年）創業の醸造・食品メーカー、イチビキ。今年6月20日付で同社社長に就いた中村拓也氏は、98年入社。

「大豆ミート」対談 マルコメ・日本製鋼所 次世代型食品へ課題と提言

PBF
健康志向が高まり、プラントベースフード（PBF）にも関心が集まる中、2023年9月に大豆ミートメーカー５社が発起人となり、「日本大豆ミート協会」が設立された。

© Copyright - Shokuhin Shinbun-sha

サイト運営者情報 特定商取引法 利用規約 プライバシーポリシー 推奨環境 お問い合わせ

〈持続可能性追求するアイルランドの食料生産〉シーフード編①大西洋の自然が育む恵み 海洋資源の保護に重点

〈持続可能性追求するアイルランドの食料生産〉シーフード編①大西洋の自然が育む恵み 海洋資源の保護に重点