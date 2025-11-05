イタリア料理専門展「ACCI Gusto」11月26、27日 都立産業貿易センターで 著名シェフが調理パフォーマンスも

日本イタリア料理協会（会長・片岡護〈アルポルト〉）は、11月26日（水）から27日（木）までの2日間、東京・港区海岸の東京都立産業貿易センター浜松町館2F・3Fでイタリア料理専門展「第14回ACCI Gusto2025」を開催する。

「ACCI Gusto（アッチ・グスト）」はイタリア料理業界向けの展示商談会で、パスタやオリーブオイル、チーズなどの食材やワインなどの飲料、ピッツァ用オーブンなどの厨房機器、食器・カトラリー類など様々な食材や関連商品を展示。来場者もイタリア料理店やピッツェリア、カフェやバールなどのほか、ワインを提供する寿司店、洋風料理を提供する居酒屋やラーメン店など様々な関係者が集まり、飲食店とメーカーの集いの場としても定着している。

中心的な食材は、イタリア料理に欠かせないパスタをはじめオリーブオイル、チーズ、トマト加工品、生ハム、ワインなどが主役を固め、アンチョビやオリーブ、コーヒー、ジュース、果物、バルサミコ酢、ドルチェなど脇役も加わり、メニューにバラエティな彩りを添える。

著名シェフによる調理デモンストレーションや、イタリア現地情報に精通した著名専門家による特別セミナーも開催。まさに「イタリア料理」に特化した専門展となっている。イタリア料理シェフによる調理デモンストレーションでは、この展示会にしかないパフォーマンスを披露。本格イタリアンレストランからカジュアルなダイニングやカフェ、お酒主体のバーやワイン酒場まで幅広い情報を提供。イタリア料理店や西洋料理レストランだけでなくイタリアテイストを取り入れたい居酒屋やダイニング、ラーメンや寿司など様々な業態の関係者が来場する。

毎回、著名シェフによるパフォーマンスが好評で、協会の会長である片岡護シェフのほか、昨年現代の名工を受賞した濵﨑龍一シェフ（リストランテ濱﨑）、ヴィーガン・ベジタリアン向けの提案を渡辺武将シェフ（カ・デルヴィアーレ）、今年のナポリピッツァ世界大会で世界一のチャンピオンに輝いた大坪善久ピッツァイオーロ（イル・タンブレッロ）など見どころ満載。

セミナーではYouTubeで人気の小倉知巳シェフ（Regalo）や横山千尋バリスタによるエスプレッソの魅力の講演。日本ナポリピッツァ職人協会によるピッツァ国際大会で活躍できる秘訣など注目のコンテンツが目白押し。また、イタリア国際カフェテイスティング協会日本支部によるエスプレッソ飲み比べコーナーではなかなか飲み比べることのないエスプレッソの違いを体験できる。

（11月5日付本紙に「イタリア食材特集」）