パン粉特集

・富士特殊紙業　杉山真一郎社長　前9月期は増収増益見込み
・ヤマナカフーズ　7年連続売上げナンバー1　高評価の「芽ひじき」と「みそ汁の具」
・「みかわ牛」躍進誓う　ブランド価値のさらなる向上へ
・九重味淋「秋の蔵開き」3000人来場
・国分中部　グランパスと商品共同開発
・愛知県あま市　市民イベントで発酵文化PR　地元醸造企業が物販やWS開催
・昭和「刻み大葉みそ」新発売　とよかわ大葉など地場食材使用

特集記事タイトル一覧はこちら→

＊当記事は電子版でも閲覧できます。詳しくは下記より。

食品新聞本紙・電子版の詳細はこちらより

関連記事タグに関連する記事を表示しています