・富士特殊紙業 杉山真一郎社長 前9月期は増収増益見込み

・ヤマナカフーズ 7年連続売上げナンバー1 高評価の「芽ひじき」と「みそ汁の具」

・「みかわ牛」躍進誓う ブランド価値のさらなる向上へ

・九重味淋「秋の蔵開き」3000人来場

・国分中部 グランパスと商品共同開発

・愛知県あま市 市民イベントで発酵文化PR 地元醸造企業が物販やWS開催

・昭和「刻み大葉みそ」新発売 とよかわ大葉など地場食材使用

