14.2 C
Tokyo
15.9 C
Osaka
2025 / 11 / 04 火曜日
English
キーワードを入力

公開順記事 |特集記事一覧 |トップニュース |インタビュー |ひと言 | 卸・食品卸 | 飲料 | ビール類・RTD | 日本酒・焼酎 | ワイン・リキュール | 乳製品 | 調味料 | 菓子 | 乾麺 | 乾物 | コーヒー | お茶 | 大豆加工品 | 健康食品 | 冷凍食品 | チルド | 漬物 | 人事 | 加工食品 | アイスクリーム | はちみつ | | 砂糖 | 製粉 | 油脂 | 食肉 | 野菜 | 水産 | 米・穀物 | 穀類・雑穀 | レトルト食品 | 缶詰・瓶詰 | 即席食品 | 即席麺 | 外食 | 企業活動 | イベント | 介護食 | 機械・資材 | 物流 | 市況 | 防災 | 産学官連携 | 素材・新素材 | 惣菜・中食 | ふりかけ | コンビニ・ドラッグ・ディスカウント | 百貨店・量販店・食品スーパー | 植物性食品・代替肉製品 | 米粉・アレルギー対応 | ナッツ・ドライフルーツ | SDGs | 食育・児童乳幼児 | EC / DX | コラボ商品 | 人手不足 | 逆光線 | 注目商品 | 耳より情報 | ギャラリー | 料理人の娘

加工食品漬物東海漬物「こくうま」新CM 松下洸平が出演 多彩な食べ方提案
〈持続可能性追求するアイルランドの食料生産〉シーフード編①大西洋の自然が育む恵み 海洋資源の保護に重点

東海漬物「こくうま」新CM 松下洸平が出演 多彩な食べ方提案

漬物
「おうちご飯篇 ごはん・豚・ポテサラ」
「おうちご飯篇 ごはん・豚・ポテサラ」

　東海漬物は11月3日から、俳優の松下洸平を起用した「こくうまキムチ」の新TVCM「おうちご飯篇 ごはん・豚・ポテサラ」の全国放映を開始した。松下が豪快に「こくうまキムチ」を頬張る姿を通じて、同商品の多彩なアレンジ性を訴求する内容で、同社公式YouTubeでもメイキングやインタビュー動画が同日公開された。

　本CMでは、定番のごはんだけでなく、豚肉と合わせた「豚こくうま」やポテトサラダと合わせた「こくうまポテサラ」など、幅広い食材との相性を紹介。松下は「どれも相性が良くて驚いた」と語り、海鮮ピザや焼きそばなど新たなアレンジにも意欲を見せた。　

　「こくうまキムチ」は国産白菜を使用し、「下漬・本漬・キムチ漬」の三段熟成による“こくうま製法”が特長。カツオ魚醤やイカゴロ、ホタテ・カキエキスなどを加え、「もっともごはんに合う」味わいを追求している。CMを通じて同社は、食卓を豊かに彩る“ニッポンのキムチ”の魅力を改めて発信していく。

多彩なアレンジレシピを提案
多彩なアレンジレシピを提案

▼新CMの公開にあわせ、松下のインタビューも同社公式サイトで公開された。撮影を終えた感想や商品への印象を語っている。

Q1. 今回「こくうまキムチ」の CM に初起用となりましたが、撮影を終えての感想とこだわったポイントを教えてください。
A.アレンジレシピをいくつか食べる撮影でしたが、どれも「こくうまキムチ」との相性が良くて驚きました。全部おいしかったです！食べた後は、敢えてその場で自然に出た表情に任せていました。 すごくおいしかったので、そのままの表情が映っていると思います。

Q2. 今回、「こくうまキムチ」とごはんだけでなく、豚肉やポテトサラダなど色々なお食事と一緒 に召し上がっていただきました。ご自身で料理をすることでも知られる松下さんですが、“こくうまキムチ”を使った自分流アレンジを作るなら、どんな一品に挑戦したいですか？
A.海鮮との相性が良さそうだなと思ったので、例えば海鮮のピザとかやきそばとかに「こくうまキムチ」を混ぜてもおいしいんじゃないかなと思いました。自分もイカやエビが好きなのでやってみた いです。もしかしたらお刺身にのせてもおいしいかも。レパートリーが増えそうです！

豚こくうま
豚こくうま

Q3. 今回の CM 撮影でも、意外なアレンジレシピがあったと思いますが、最近松下さんが「意外 だな」とか「新鮮だな」と思った出来事があれば教えてください。
A.今までプライベートも含めて海外にいくことはあまり無かったのですが、今年は海外でお仕 事をする機会も多く、日本以外の景色や文化に触れたのが新鮮でした。あとは、高校以来、他の言語に触れることがあまりなかったのですが、「何か食べたい！どこかに行きたい！」と思っ たときに、臆することなくコミュニケーションをとっている自分に対して「意外と積極的に話せるな」 と思いました(笑)。

Q4. 「こくうまキムチ」は、「下漬・本漬・キムチ漬」の3段階に分けて白菜に丁寧に味を染み込 ませる「こくうま製法」をブランドのこだわりとしています。松下さんがご自身で大切にしている「こだわり」はありますか？
A. 休みの日は、とにかく睡眠重視で過ごしていて、どれくらい寝られる時間を確保できるかを常 に考えています（笑）。お気に入りのパジャマで寝たり、好きな柔軟剤を使ったりして、睡眠の長さだけでなく、質にもこだわっています。

こくうまポテサラ
こくうまポテサラ

Q5. シンガーソングライターとしてデビューし、そこからTV・舞台と活動の幅を広げてきた松下さんですが、本CMが放映開始となる11月には、デビュー17周年を迎えられます。17周年を迎えるにあたっての抱負をお聞かせください。
A. 「今年はこれをやる！」といった大きな目標というよりは、今目の前にあることを一生懸命やるということしか性格的にできないので、17周年もそこに尽きるのかなと思います。今いただいているお仕事を大事にすることを続けたいです。

■新TVCM「おうちご飯篇 ごはん・豚・ポテサラ」（15秒）：
https://youtu.be/8TYWFLhWbT0
■メイキングインタビュー動画：
https://youtu.be/LDF6Ys-wkqI

関連記事

インタビュー特集

カゴメ次期社長 奥谷晴信氏 国内、新たな成長軸を模索 国際、M＆Aも視野に成長を

企業活動
カゴメの次期社長（2026年1月1日付）に内定した奥谷晴信現取締役常務執行役員（一部既報）。アジア事業カンパニーやグローバルコンシューマー事業部、国際事業本部などキャリアの多くを国際事業に携わってきたが、21年以降は国内事業でも手腕を発揮。

ウーケ 花畑佳史社長 パックごはん、第4工場が来春本格稼働 国内外に新規拡大増やす

即席麺・即席食品
利便性と品質向上により、年々市場を拡大するパックごはん。最近はコメ価格高騰の影響や防災食への利用増加が相まって、需要はさらに伸びている。

明星食品 新提案「麺の明星 主食麺宣言！」 4つの軸の袋麺アレンジで食事性アップ

即席麺・即席食品
明星食品は、こだわりの麺技術で開発した商品ラインアップを全面に押し出し、新たに「麺の明星 主食麺宣言！」と銘打ったプロモーションを大々的に展開している。

イチビキ 中村拓也社長 豆みそ・たまりNo.1の矜持を 人口減睨み業務用・海外強化

調味料・カレー類
安永元年（1772年）創業の醸造・食品メーカー、イチビキ。今年6月20日付で同社社長に就いた中村拓也氏は、98年入社。

「大豆ミート」対談 マルコメ・日本製鋼所 次世代型食品へ課題と提言

PBF
健康志向が高まり、プラントベースフード（PBF）にも関心が集まる中、2023年9月に大豆ミートメーカー５社が発起人となり、「日本大豆ミート協会」が設立された。

© Copyright - Shokuhin Shinbun-sha

サイト運営者情報 特定商取引法 利用規約 プライバシーポリシー 推奨環境 お問い合わせ

〈持続可能性追求するアイルランドの食料生産〉シーフード編①大西洋の自然が育む恵み 海洋資源の保護に重点

〈持続可能性追求するアイルランドの食料生産〉シーフード編①大西洋の自然が育む恵み 海洋資源の保護に重点