東海漬物「こくうま」新CM 松下洸平が出演 多彩な食べ方提案

東海漬物は11月3日から、俳優の松下洸平を起用した「こくうまキムチ」の新TVCM「おうちご飯篇 ごはん・豚・ポテサラ」の全国放映を開始した。松下が豪快に「こくうまキムチ」を頬張る姿を通じて、同商品の多彩なアレンジ性を訴求する内容で、同社公式YouTubeでもメイキングやインタビュー動画が同日公開された。

本CMでは、定番のごはんだけでなく、豚肉と合わせた「豚こくうま」やポテトサラダと合わせた「こくうまポテサラ」など、幅広い食材との相性を紹介。松下は「どれも相性が良くて驚いた」と語り、海鮮ピザや焼きそばなど新たなアレンジにも意欲を見せた。

「こくうまキムチ」は国産白菜を使用し、「下漬・本漬・キムチ漬」の三段熟成による“こくうま製法”が特長。カツオ魚醤やイカゴロ、ホタテ・カキエキスなどを加え、「もっともごはんに合う」味わいを追求している。CMを通じて同社は、食卓を豊かに彩る“ニッポンのキムチ”の魅力を改めて発信していく。

▼新CMの公開にあわせ、松下のインタビューも同社公式サイトで公開された。撮影を終えた感想や商品への印象を語っている。

Q1. 今回「こくうまキムチ」の CM に初起用となりましたが、撮影を終えての感想とこだわったポイントを教えてください。

A.アレンジレシピをいくつか食べる撮影でしたが、どれも「こくうまキムチ」との相性が良くて驚きました。全部おいしかったです！食べた後は、敢えてその場で自然に出た表情に任せていました。 すごくおいしかったので、そのままの表情が映っていると思います。

Q2. 今回、「こくうまキムチ」とごはんだけでなく、豚肉やポテトサラダなど色々なお食事と一緒 に召し上がっていただきました。ご自身で料理をすることでも知られる松下さんですが、“こくうまキムチ”を使った自分流アレンジを作るなら、どんな一品に挑戦したいですか？

A.海鮮との相性が良さそうだなと思ったので、例えば海鮮のピザとかやきそばとかに「こくうまキムチ」を混ぜてもおいしいんじゃないかなと思いました。自分もイカやエビが好きなのでやってみた いです。もしかしたらお刺身にのせてもおいしいかも。レパートリーが増えそうです！

Q3. 今回の CM 撮影でも、意外なアレンジレシピがあったと思いますが、最近松下さんが「意外 だな」とか「新鮮だな」と思った出来事があれば教えてください。

A.今までプライベートも含めて海外にいくことはあまり無かったのですが、今年は海外でお仕 事をする機会も多く、日本以外の景色や文化に触れたのが新鮮でした。あとは、高校以来、他の言語に触れることがあまりなかったのですが、「何か食べたい！どこかに行きたい！」と思っ たときに、臆することなくコミュニケーションをとっている自分に対して「意外と積極的に話せるな」 と思いました(笑)。

Q4. 「こくうまキムチ」は、「下漬・本漬・キムチ漬」の3段階に分けて白菜に丁寧に味を染み込 ませる「こくうま製法」をブランドのこだわりとしています。松下さんがご自身で大切にしている「こだわり」はありますか？

A. 休みの日は、とにかく睡眠重視で過ごしていて、どれくらい寝られる時間を確保できるかを常 に考えています（笑）。お気に入りのパジャマで寝たり、好きな柔軟剤を使ったりして、睡眠の長さだけでなく、質にもこだわっています。

Q5. シンガーソングライターとしてデビューし、そこからTV・舞台と活動の幅を広げてきた松下さんですが、本CMが放映開始となる11月には、デビュー17周年を迎えられます。17周年を迎えるにあたっての抱負をお聞かせください。

A. 「今年はこれをやる！」といった大きな目標というよりは、今目の前にあることを一生懸命やるということしか性格的にできないので、17周年もそこに尽きるのかなと思います。今いただいているお仕事を大事にすることを続けたいです。

■新TVCM「おうちご飯篇 ごはん・豚・ポテサラ」（15秒）：

https://youtu.be/8TYWFLhWbT0

■メイキングインタビュー動画：

https://youtu.be/LDF6Ys-wkqI