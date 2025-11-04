9.9 C
2025 / 11 / 04 火曜日
家庭用冷凍食品 商品のバラエティ化進む おいしさ・コスパで主食にも

家庭用冷凍食品 商品のバラエティ化進む おいしさ・コスパで主食にも

家庭用冷凍食品のバラエティ化が進んでいる。物価高で食に対する選択眼が厳しくなる中、外食やコンビニ弁当などの代替で冷凍食品が使われるケースも増加。世間においしさ・簡便性の認知が広く浸透し、新フレーバーや高価格帯の製品も売場に定着しやすくなった。メーカーの開発担当は「定番品以外も買い回りしていただけることが増えた」と手応えを話す。

■米飯やワンプレートが好調

インテージSRI＋データによると、上期（4～9月）の冷凍食品市場規模は米飯類が前年比7.6％増、パスタ類が同7.3％増、ワンプレートが同17.0％増と3ジャンルが好調だった。

同社アナリストの木地利光氏は「コメの高騰など物価高を背景に節約志向が強まり、コスパの良い冷凍食品を主食として活用することが増えたとみられる」と分析する。

米飯ではニチレイフーズが春に発売した「たっぷり卵のえび炒飯」がヒット。自家製えび香味油を使用するなどシンプルかつ奥深い味わいでリピーターもついている。主力品「本格炒め炒飯」などに次ぐ柱商品に育てていく。トレイ入り個食米飯にも注力。秋に「とろ～り卵のハンバーグオムライス」などを発売した。

パスタ類はニップンが「オーマイプレミアム」ブランドで牽引。なかでも上期はワンランク上の「同 至極」シリーズが二ケタ増。同社は「価格が少し高くても価値を認めていただけている。同じ消費者がシチュエーションに合わせてレギュラー品と買い分けているケースも多い」と語る。

日清製粉ウェルナは新たに「もちもち生パスタ」シリーズを立ち上げた。試作を100回以上繰り返すなど理想のおいしさを徹底的に追求した。

ワンプレートは単身世帯や共働き世帯の増加から人気上昇中。トップシェアはニップン。和食の「よくばり御膳」シリーズは「五目ご飯と鶏と野菜の黒酢あん」など、「よくばりプレート」シリーズは「和風おろしハンバーグ＆香味醤油スパゲッティ」を中心に豊富なメニューを揃える。

ニッスイは「まんぞくプレート」シリーズが絶好調。釜炊きでふっくら仕上げた白ごはんと相性の良いおかずをセットにし、「ふっくらごはんとカツカレー」などが売れ筋。

インタビュー特集

カゴメ次期社長 奥谷晴信氏 国内、新たな成長軸を模索 国際、M＆Aも視野に成長を

企業活動
カゴメの次期社長（2026年1月1日付）に内定した奥谷晴信現取締役常務執行役員（一部既報）。アジア事業カンパニーやグローバルコンシューマー事業部、国際事業本部などキャリアの多くを国際事業に携わってきたが、21年以降は国内事業でも手腕を発揮。

ウーケ 花畑佳史社長 パックごはん、第4工場が来春本格稼働 国内外に新規拡大増やす

即席麺・即席食品
利便性と品質向上により、年々市場を拡大するパックごはん。最近はコメ価格高騰の影響や防災食への利用増加が相まって、需要はさらに伸びている。

明星食品 新提案「麺の明星 主食麺宣言！」 4つの軸の袋麺アレンジで食事性アップ

即席麺・即席食品
明星食品は、こだわりの麺技術で開発した商品ラインアップを全面に押し出し、新たに「麺の明星 主食麺宣言！」と銘打ったプロモーションを大々的に展開している。

イチビキ 中村拓也社長 豆みそ・たまりNo.1の矜持を 人口減睨み業務用・海外強化

調味料・カレー類
安永元年（1772年）創業の醸造・食品メーカー、イチビキ。今年6月20日付で同社社長に就いた中村拓也氏は、98年入社。

「大豆ミート」対談 マルコメ・日本製鋼所 次世代型食品へ課題と提言

PBF
健康志向が高まり、プラントベースフード（PBF）にも関心が集まる中、2023年9月に大豆ミートメーカー５社が発起人となり、「日本大豆ミート協会」が設立された。

