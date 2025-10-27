近畿・中四国小売特集

・ライフコーポレーション近畿にビオラル2店
・イズミ　低価格施策を強化
・平和堂　営業収益中間期過去最高
・リテールパートナーズ　客数増え増収増益
・フジ　既存店へ積極投資
・ハローズ　今期6店を出店
・オークワ　点数維持する施策を

特集記事タイトル一覧はこちら→

＊当記事は電子版でも閲覧できます。詳しくは下記より。

食品新聞本紙・電子版の詳細はこちらより

関連記事タグに関連する記事を表示しています