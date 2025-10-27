近畿・中四国小売特集

・ライフコーポレーション近畿にビオラル2店

・イズミ 低価格施策を強化

・平和堂 営業収益中間期過去最高

・リテールパートナーズ 客数増え増収増益

・フジ 既存店へ積極投資

・ハローズ 今期6店を出店

・オークワ 点数維持する施策を

特集記事タイトル一覧はこちら→

＊当記事は電子版でも閲覧できます。詳しくは下記より。