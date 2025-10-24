テーブルマーク 植物素材でおいしい「BEYOND FREE」 横浜・桜木町駅前で「雑穀ライスバーガー」試食イベント

テーブルマークは10月24～26日、植物素材でおいしさにこだわった冷凍ミール「BEYOND FREE（ビヨンドフリー）」ブランドの新商品「雑穀ライスバーガー」の無料試食イベントを横浜・JR桜木町駅前広場で行っている。

「雑穀ライスバーガー」はオンラインショップで10月8日から販売中。「ビビンバ味」「ガパオライス味」「てりやき味」「きのこ生姜あん」「キーマカレー味」の5種類をそろえた。各490円（税込）。

ライスバンズにはもち麦、丸麦、発芽玄米などをブレンド。雑穀特有の食感が絶妙で、野菜やきのこなど3種類以上を使用した具材も食べ応えがある。電子レンジのみの簡単調理。朝食などにワンハンドで食べられる手軽さもポイントだ。

イベントには「BEYOND FREE」仕様にラッピングされたキッチンカーが出動。5フレーバーの中から好みの1種類を試食できる。オリジナルグッズが当たる抽選会も実施。

会場で取材に応じた商品担当の戦略本部BEYOND FREE推進室の武田淳一室長は「植物素材を軸にラインアップを拡充し、少しずつブランドの認知が高まってきた。今後は食事制限を気にされない方にも選んでいただける機会を増やしたい。素材やおいしさにこだわった商品であることも伝えていければ」などと話した。