「ヤクルト」がギネス世界記録 初のピーチ味で新たな挑戦も

ヤクルト本社は10月14日、同社が国内外で展開する「ヤクルト」シリーズが「最大の乳酸飲料／乳酸菌飲料ブランド（24年1～12月、最新年間売上）」としてギネス世界記録に認定されたことを受けて、都内で授与式を開催した。

成田裕社長は「これまでの歩みの成果であると同時に未来への励みになる。世界の人々の健康で楽しい暮らしに貢献できるよう挑戦を続けたい」と喜びを語った。

授与式ではテレビCMに出演する俳優の内田有紀さんも登場し、くす玉割りによるセレモニーが行われた。内田さんは「長年にわたり消費者との信頼を築いてきた皆さんの努力の賜物」と祝辞を贈った。

成田社長は「人々の健康を願い、乳酸菌研究を積み重ねてきた努力が世界に評価された。ヤクルトを愛してくださるお客様、国内外で活躍する社員や真心を込めて販売活動に携わっていただいているヤクルトレディの皆さんに心から感謝する」と改めて謝意を述べた。

同社は中期経営計画「Yakult Group Global Vision 2030」で、「世界の人々の健康に貢献し続けるへルスケアカンパニーへの進化」を掲げ、ヤクルトシリーズを軸に新領域への挑戦を進めている。

今回の認定を記念し、「Newヤクルト」シリーズでギネス世界記録パッケージを11月上旬から順次展開するほか、新商品「Newヤクルト ピーチ味」を11月10日から26年3月末まで期間限定で発売する。

ピーチ味は海外でも人気のフレーバーで、新商品は日本オリジナル商品として開発。1本（65㎖）に乳酸菌シロタ株200億個とビタミンC20㎎を配合し、甘さを控えめに仕上げた。希望小売価格は税別240円（5本パック）、スーパーやコンビニ、自販機で販売する。