ニップン 業務用小麦粉価格を改定来年1月から値下げ

ニップンは26年1月10日納品分より、業務用小麦粉の仕切り価格を値下げする。10月の輸入小麦の政府売渡価格の改定を受けたもの。小麦粉の改定額は次のとおり。

・強力系小麦粉…▲65円／25kg

・中力系・薄力系小麦粉…▲45円／25kg

・国内産小麦100％小麦粉…▲25円／25kg