アイスクリーム・リポート

・9月市況1％増　下旬秋の気温で動き鈍る　値上げ後の消費に影響じわり
・アイス市場　上期3％増で通過　今年も猛暑が押し上げ　下期は価格改定の影響注視

