アイスクリーム・リポート

・9月市況1％増 下旬秋の気温で動き鈍る 値上げ後の消費に影響じわり

・アイス市場 上期3％増で通過 今年も猛暑が押し上げ 下期は価格改定の影響注視

特集記事タイトル一覧はこちら→

＊当記事は電子版でも閲覧できます。詳しくは下記より。