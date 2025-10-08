ドレッシング類を値上げ 日清オイリオグループ

日清オイリオグループは26年1月納入分から、ドレッシング類の価格を改定する。原材料、エネルギー、物流・包装資材費などのコスト上昇が続いているため。

対象商品は「日清ドレッシングダイエット」185㎖・400㎖各種、「日清アマニ油ドレッシング」160㎖各種。改定幅はメーカー希望小売価格で7～12％引き上げる。